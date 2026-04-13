Lento avance en arreglo de caminos alerta aislamiento ante llegada de lluvias en Alto Paraguay

Lluvias de grandes proporciones se están registrando en buena parte del Alto Paraguay. La mayor cantidad de agua acumulada, que se aproxima a los 200 mm, se produce en el centro del departamento, según informe de ganaderos de la zona. Así, en la estancia Búfalo, hasta las 9:00 de esta mañana ya se registraron 190 mm; en tanto, en la localidad de Toro Pampa, distante a 30 kilómetros del mencionado establecimiento ganadero, la lluvia ya superó los 120 mm.

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De hecho, en esta franja de un radio de 50 km a la redonda, las precipitaciones superan los 100 mm, situación que preocupa a los pobladores en relación con el escaso avance de los trabajos de reparación de los caminos, que fueron adjudicados por el MOPC a las empresas Mawes S.A., por casi G. 8.000 millones, y a la del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, por aproximadamente G. 9.000 millones.

Esta desidia de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para verificar el avance de los trabajos, así como la falta de denuncia sobre el posible incumplimiento de contrato de una de estas empresas, hace que la preocupación de los moradores en relación con sufrir nuevos aislamientos ante la llegada de las lluvias se convierta en verdadera angustia.

En el contrato de ambas empresas figura la colocación de 300 metros de tubos en las zonas críticas de los caminos, para que funcionen los sistemas de desagüe; sin embargo, hasta la fecha no se logró colocar ni siquiera un centímetro, lo que podría generar nuevas inundaciones de los caminos y, con ello, el aislamiento forzado de las poblaciones, como ya ocurrió en 2025, cuando se sufrió más de 100 días de encierro forzado.

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Escasas mejoras

En el camino Olimpo–ruta bioceánica, de 140 kilómetros, se realizaron algunas limpiezas de laterales, pocas cuneteadas y levantamientos de terraplén, que no superan los 50 kilómetros, dejando varios lugares críticos sin ningún tipo de trabajo, más que simples raspajes, como una especie de maquillaje, según mencionó Adriano Gómez, usuario de estos caminos.

En tanto, en el camino que conduce a Bahía Negra, la zona más crítica y donde con cada lluvia, aunque sea pequeña, los pobladores quedan aislados por varios días, en todo este tiempo, aún no se logra divisar maquinaria de estas empresas adjudicadas para realizar reparaciones.

Derlis Silva, comerciante de Bahía Negra, cuestiona el negociado que se realiza con el dinero público a costa del sufrimiento de las humildes familias del Alto Paraguay. “¿Cómo puede ser que se le adjudiquen trabajos de reparación a una empresa que no cuenta con maquinarias?”, expresó. Esto demuestra el festín que se realiza con el dinero del contribuyente, manifestó.

Sucede que la empresa del ingeniero Chávez Hausman, desde que se iniciaron los trabajos, solo envió al departamento dos obsoletas máquinas, con las cuales se pasa realizando perfiladas en el camino que conduce a Puerto Casado, y al no contar con la cantidad de maquinarias requerida, procede a subcontratar a otra empresa, cuyos trabajos ya no son fiscalizados por los responsables del MOPC.

Denuncia penal

En su oportunidad, el propio gobernador Arturo Méndez (HC) había solicitado que el MOPC proceda a denunciar a esta empresa por supuesto incumplimiento de trabajo; sin embargo, no pasó más que de un simple deseo, pues la propia institución departamental, como principal contralor, puede realizar este tipo de denuncia.

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La que no se queda atrás es la productora Mirian Gómez, quien manifestó estar dialogando con otros ganaderos de la zona, en busca de impulsar esta denuncia penal, atendiendo que lo que está en juego, además del mal uso del dinero público, es la seguridad de las personas y de los propios productores, que son los principales afectados cuando se producen los aislamientos, sostuvo.

“No podemos seguir soportando este tipo de malas actuaciones de nuestras autoridades. El año pasado, el sector de la producción ganadera la pasó muy mal; no podíamos hacer llegar a tiempo los animales a los frigoríficos, las pérdidas económicas fueron millonarias, y atendiendo que esta es la única actividad económica del Alto Paraguay, las consecuencias negativas afectaron a numerosas familias”, dijo la mujer.