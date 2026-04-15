Santaní: comunidad indígena sigue padeciendo la falta de un puente para llegar al asentamiento

Los pobladores esperan que las instituciones correspondientes, principalmente el MOPC, prioricen la construcción de la pasarela, para solucionar el grave problema.

Debido a este inconveniente, los habitantes no pueden acceder a la energía eléctrica, agua potable y otros servicios primordiales, por la imposibilidad de ingresar a la zona con los materiales de construcción. Aunque cabe mencionar que hace seis años fue habilitada una institución escolar que funciona del prejardín al 6º grado en el turno tarde, en la modalidad plurigrado, con 35 alumnos.

Sin embargo, desde ese tiempo hasta hoy las clases se desarrollan bajo los árboles, atendiendo a que no cuentan con aulas para las actividades académicas.

Virgen del Carmen fue creada en 2012 y está asentada a unos 45 km de la ciudad de San Estanislao, donde actualmente viven 40 familias de la parcialidad Mbya Guaraní en una situación bastante difícil por la falta de una vía accesible para llegar a la población, según manifestó el líder de la parcialidad, Néstor Torales.

Puente sobre el Tapiracuai

Con respecto a este pedido, el dirigente de la comunidad indicó que la solución definitiva al problema es la construcción de una pasarela de metal sobre el arroyo Tapiracuai, que va a permitir el paso de maquinarias hacia el sector donde se encuentra el grupo de familias para realizar la apertura de un camino que conecta con el asentamiento y, de esa manera, facilitar el ingreso y salida de la gente, expresó.

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Por otro lado, señaló que también se está viendo la posibilidad de instalar un puente alternativo en algún sector del cauce hídrico; mientras tanto, se espera el comienzo de la obra principal que pueda durar por varios años, aseveró Torales.

Mucha preocupación

Sobre el tema, la directora de la Escuela Básica Nº 8300 Ka’apoty, profesora Griselda Alvarenga, reiteró que existe mucha preocupación por parte de la comunidad educativa con respecto a esta situación, debido a que la gente vive prácticamente aislada de las demás poblaciones, por lo que urge que las respectivas instituciones puedan tomar las medidas correspondientes para dar una rápida solución, enfatizó.

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Buscando las alternativas

Para conocer el avance de este proyecto, contactamos con el encargado del área social de Caminos Vecinales del MOPC, Pánfilo Agüero, quien comentó que el ente estatal está trabajando para ver la forma de construir primeramente un puente alternativo, mientras comienza la obra grande que va a necesitar de suficientes recursos para llevar adelante.

Comentó además que, aparte de esta alternativa, se estaría viendo la posibilidad de conversar con los propietarios de los establecimientos colindantes de la comunidad para permitir el paso a la gente por sus propiedades hasta que se habilite el puente sobre el Tapiracuai.

Acompañamiento de una asociación

En este caso específico, la comunidad Virgen del Carmen cuenta con el acompañamiento de la Asociación de la Resistencia de las Comunidades Indígenas de San Pedro, que preside el líder del asentamiento La Paloma, Cesar Dosanto.