Más de 50 familias afectadas por demoronamiento en el cauce del arroyo Lambaré

El temporal que afectó a gran parte del país, hizo que varios cauces hidrícos de las ciudades aumenten en su caudal, afectando a las familias que viven en los bordes.

Uno de los barrios afectados por este tipo de situaciones fue Jukyty, de Asunción, del cual algunos vecinos viven al borde del arroyo Lambaré.

Miriam Cuellar fue una de las afectadas, quien a las 2:00 se despertó por un fuerte ruido. Al levantarse y observar, contempló que una parte de su casa estaba siendo arrastrada por el agua del arroyo.

“A las dos de la madrugada escuchamos un ruido y me levante a mirar y vi que parte de la pieza de mi hija y parte de mi terreno estaban colapsando ya. Estamos en peligro, no sé que están esperando las autoridades para ayudarnos, porque no sé si tiene que pasar una desgracia para que ellos puedan darnos una mano para poder salir o sino para que nos vengan a ayudar”, exclamó.

Contó que esta situación no es nueva, ya que con la lluvia anterior, que ocurrió aproximadamente hace 15 días, ya atravesaron una situación similar. En esa oportunidad el arroyo se llevó por lo menos tres metros de su terreno, lo que con cada lluvia empeora.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Ministerio de Salud: qué hacer si una persona es alcanzada por un rayo en una tormenta

Piden declarar emergencia

Los vecinos exigen que las autoridades declaren emergencia en la zona para ser asistidos o trasladados a refugios temporales, mientras solucionan el traslado definitivo a una zona más segura.

“Yo lo que le pido a las autoridades es que declaren emergencia esto antes de que pase una desgracia mayor, porque están llevando las casas de los vecinos y solicitamos, ya metimos nota en la municipalidad, en el MOPC, ya pidiendo ayuda a estos y no estamos teniendo todavía hasta el momento una respuesta favorable”, reclamó Celia Genes.

Detalló que funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) se constituyeron en el lugar, relevaron los datos con la promesa de volver con ayuda, pero hasta la tarde de hoy, no volvieron.

Además, critican a las autoridades por ignorar su pedido de instalar un muro de contención, ya que a metros del lugar, pero del otro lado del arroyo, instalaron uno, luego del trágico suceso del 2023 en el que dos militares desaparecieron tras ser arrastrados por un raudal en el mismo cauce hidríco.

Lea más: Video: diluvio en Alto Paraguay desnuda abandono y reactiva fantasma del aislamiento

“Ese se construyó en el 2023. Nosotros habíamos solicitado en ambos margenes. Se construyó de ese lado porque estaba llevando ya practicamente una casa, cayeron los militares en el arroyo. Y este lado no y nos perjudica mucho más después de la construcción de la avenida Costanera (sur), que se desvió el arroyo y con cada lluvia nos lleva cada vez más terreno y ahora ya está llevando casas”, concluyó.