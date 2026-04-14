Video: diluvio en Alto Paraguay desnuda abandono y reactiva fantasma del aislamiento

La zona central del Alto Paraguay, correspondiente al sector oeste del distrito de Fuerte Olimpo, es la región donde se registró la mayor cantidad de lluvia. Las precipitaciones, en pocos minutos, inundaron los campos ganaderos, como también varias viviendas del personal de las estancias.

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En la localidad de Toro Pampa, donde la marca de lluvia superó los 200 mm, varias viviendas de los pobladores quedaron inundadas, debido sobre todo a la falta de sistemas de desagüe y canalización, aunque también el enorme volumen de agua acumulada en pocas horas fue un factor más que determinante.

Registros de lluvias

En la zona de la estancia Tres’i, ubicada a escasos kilómetros de la ruta bioceánica, la lluvia superó los 100 mm. Un poco más hacia el norte y en dirección a la localidad de Toro Pampa, las precipitaciones fueron más intensas. Así en la estancia Profecía la marca fue de 160 mm, en tanto que en el establecimiento ganadero Búfalo se registró la mayor cantidad de lluvia, superándose los 330 mm de agua caída.

Otros registros dan cuenta de la estancia Toro Lindo con 200 mm; en este sector, las aguas inundaron el pequeño puesto policial ubicado en la zona conocida como 40. En tanto, en Toro Pampa, se registraron también 200 mm de lluvias, estancia Torito 165 mm y estancia Oroite 180 mm.

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En la localidad de San Carlos, con dirección hacia Bahía Negra, se tuvo 130 mm de precipitación, en tanto que más hacia el norte, en la comunidad de María Auxiliadora, la marca fue de 70 mm, cantidad que fue disminuyendo a medida que se salía del distrito de Fuerte Olimpo.

Alerta de aislamiento

Estas son las primeras grandes lluvias que se tienen en el año y, atendiendo el escaso avance de los trabajos en la reparación de los caminos, los pobladores están alerta ante la posibilidad de que nuevamente se produzcan aislamientos de las comunidades, tal como sucedió el año pasado, cuando por más de 100 días las personas quedaron atrapadas en sus hogares debido a la falta de caminos.

La preocupación es real, ya que de las dos empresas adjudicadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para estos arreglos, solo la empresa Mawes es la que está trabajando, aunque de forma lenta. En tanto que la otra empresa, la del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, solo envió dos maquinarias a la zona y hasta la fecha no logra realizar trabajos responsables.

A esto se le suma que, en casi cuatro meses de inicio de estas tareas y con el compromiso de que deben colocar las dos empresas unos 300 metros de tubos para los sistemas de desagües, hasta la fecha no se pudo colocar ni siquiera un centímetro, lo que con estas lluvias, de nuevo los caminos queden inundados y con ello el inicio de los aislamientos.

Según los entendidos de la zona, la gran cantidad de agua caída tras las lluvias debe necesariamente desembocar en los riachos y, en su recorrido y ante la falta de los sistemas de desagües, fácilmente puede inundar los caminos, lo cual sería realmente crítico para las familias del departamento.

Paralización de trabajos

Por de pronto, la inundación de los campos ganaderos a consecuencia de la gran cantidad de lluvia comienza a producir las primeras consecuencias económicas negativas, pues varias personas que se dedican a realizar limpiezas, alambrados o fabricación de postes ahora quedan temporalmente sin trabajo.

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Adriano Gómez, encargado de una de las estancias, lamentó esta situación que afecta a numerosas familias humildes del departamento. Comentó que, lastimosamente, tiene que anunciar a una gran cantidad de estas personas que están trabajando en el establecimiento ganadero que se paralizan sus tareas, hasta tanto se puedan reanudar los trabajos.

“Si las lluvias continúan así como se está pronosticando, entonces de seguro que de nuevo tendremos aislamiento de las poblaciones, lo que agravará la crisis económica de las personas”. El trabajador lamentó la desidia de las autoridades nacionales en el tema de tratar de reparar de buena forma los caminos, ya que, de hacerse bien esta tarea, no se tendrían inundaciones y, con ello, se podría transitar de forma permanente, sostuvo.