Ministerio de Salud: qué hacer si una persona es alcanzada por un rayo en una tormenta

Ante el pronóstico de temporal emitido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) activó un plan de contingencia a nivel nacional para asegurar la operatividad de los servicios sanitarios y resguardar a la población.
Como parte de las medidas, la cartera sanitaria dispuso el refuerzo inmediato de la seguridad en los hospitales, priorizando áreas sensibles como unidades de terapia intensiva, quirófanos y laboratorios.
Se realizó además la verificación de sistemas de respaldo de energía y agua, fundamentales ante eventuales cortes durante el temporal.
Paralelamente, se fortalecieron los equipos de respuesta y los protocolos de evacuación ante un posible incremento de consultas en servicios de urgencias.
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Recomendaciones para la ciudadanía durante el temporal
Las autoridades instaron a la población a adoptar medidas preventivas para evitar accidentes:
- Permanecer bajo techo en lugares seguros
- Evitar circular por calles inundadas
- No refugiarse bajo árboles ni en zonas elevadas
- Desconectar electrodomésticos
- No utilizar calefones durante tormentas
- Evitar manipular objetos metálicos, como paraguas con punta de metal
En caso de encontrarse dentro de un vehículo, se recomienda apagar el motor y bajar la antena de radio.
Qué hacer ante descargas eléctricas o rayos
El Ministerio de Salud también recordó que, ante un accidente por rayo o descarga eléctrica, la persona afectada debe ser trasladada de inmediato a un centro asistencial.
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En situaciones de impacto de rayo, se aconseja cubrir a la víctima con una manta para prevenir hipotermia.
En tanto, si se trata de una descarga eléctrica, es indispensable una evaluación médica para controlar posibles afecciones cardíacas o respiratorias, incluso cuando no haya síntomas visibles.