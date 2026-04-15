Ministerio de Salud: qué hacer si una persona es alcanzada por un rayo en una tormenta

Ante el pronóstico de temporal emitido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) activó un plan de contingencia a nivel nacional para asegurar la operatividad de los servicios sanitarios y resguardar a la población.

Como parte de las medidas, la cartera sanitaria dispuso el refuerzo inmediato de la seguridad en los hospitales, priorizando áreas sensibles como unidades de terapia intensiva, quirófanos y laboratorios.

Se realizó además la verificación de sistemas de respaldo de energía y agua, fundamentales ante eventuales cortes durante el temporal.

Paralelamente, se fortalecieron los equipos de respuesta y los protocolos de evacuación ante un posible incremento de consultas en servicios de urgencias.

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Recomendaciones para la ciudadanía durante el temporal

Las autoridades instaron a la población a adoptar medidas preventivas para evitar accidentes:

Permanecer bajo techo en lugares seguros

Evitar circular por calles inundadas

No refugiarse bajo árboles ni en zonas elevadas

Desconectar electrodomésticos

No utilizar calefones durante tormentas

Evitar manipular objetos metálicos, como paraguas con punta de metal

En caso de encontrarse dentro de un vehículo, se recomienda apagar el motor y bajar la antena de radio.

Qué hacer ante descargas eléctricas o rayos

El Ministerio de Salud también recordó que, ante un accidente por rayo o descarga eléctrica, la persona afectada debe ser trasladada de inmediato a un centro asistencial.

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En situaciones de impacto de rayo, se aconseja cubrir a la víctima con una manta para prevenir hipotermia.

En tanto, si se trata de una descarga eléctrica, es indispensable una evaluación médica para controlar posibles afecciones cardíacas o respiratorias, incluso cuando no haya síntomas visibles.