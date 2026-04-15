¿Nueva filtración de datos de clientes de la ANDE?

Una página denominada “Dark Web Ingelligence” dio a conocer a través de la red social “X” que “un actor de amenazas está anunciando una base de datos supuestamente con ANDE (Administración Nacional de Electricidad), el proveedor nacional de electricidad de Paraguay”.

Supuestamente, se estarían vendiendo nombres completos, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, direcciones físicas y mensajes de clientes respecto a solicitudes de servicio.

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De ser cierta la filtración, estos datos podrían ser utilizados para intentos de estafa a nivel país, como se registró con una anterior gran filtración.

No obstante, la mencionada página señaló que todavía no se pudo verificar la autenticidad de los datos que se estarían ofertando.

¿Qué dicen los expertos?

El director de Paraguay Ciberseguro, Miguel Ángel Gaspar, señaló que su equipo también está buscando corroborar la veracidad de esa filtración.

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En contacto con ABC, mencionó que los datos que pudieron verificar hasta el momento ya fueron expuestos en filtraciones anteriores.

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No obstante, todavía no se tienen mayores detalles y no se descarta que se trate de un nuevo hecho.

Al ser consultado al respecto, el comisario Diosnel Alarcón, jefe de Cibercrimen de la Policía Nacional, confirmó que por el momento no tienen ninguna información respecto a esta posible nueva filtración.

Desde la ANDE todavía no emitieron ningún comunicado desmintiendo o confirmando este hecho.

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