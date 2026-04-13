Experto señala que Paraguay debe considerar la independiencia digital

El doctor Luis Noguerol, oficial de seguridad de sistemas de información del gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) y experto en ciberseguridad, visitó la redacción de ABC un día antes de participar en el Foro Estratégico de Seguridad Hemisférica y Democracia, impulsado por la Universidad Politécnica Paraguay-Taiwán, el Instituto de Ciencia Política Hernan Echavarría Olózaga y la Universidad Americana. Durante la entrevista, el especialista desglosó los riesgos y desafíos existentes en el país sobre la ciberseguridad en contraste con el contexto global.

- ¿Estamos viviendo una nueva era tecnológica?

- Vivimos una época diferente, no necesariamente una era nueva, pero la intrusividad de la tecnología en nuestra vida cotidiana es algo que nunca ocurrió, esto no se vivió hace cincuenta años. A medida que la tecnología ha ido evolucionando, estamos expuestos a riesgos y vulnerabilidades que antes no conocíamos o que simplemente no enfrentábamos. Es importante considerar que los riesgos aumentan para todo el mundo por un tema de dependencia digital, afectando a la infraestructura crítica, pero también a todo tipo de industrias y de negocios.

- Hoy se habla mucho de ciberguerra, ¿es un concepto real o una narrativa exagerada?

- Es absolutamente real. De hecho, la última oración de mi segundo libro termina con una frase que se me ocurrió: “La paz del mundo está a la distancia de un click”. Hoy en día, la ciberguerra es la que maneja los conflictos. Desafortunadamente, nos toca coincidir en que las guerras modernas se libran de forma diferente; ya no es la guerra clásica donde el soldado de infantería camina delante, sino que primero se manda un dron. Quien predomina en materia de tecnología tiene enormes ventajas, por lo menos, para ganar las guerras.

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- ¿Cuál es el mayor riesgo de ciberseguridad hoy para una persona común en Paraguay?

- El mayor riesgo es, quizás, no entender lo que está ocurriendo detrás de nuestras conexiones y nuestras decisiones al compartir nuestros datos en las redes sociales. La pregunta que yo me haría es: ¿qué consigo con compartir mis datos, mi ubicación, etcétera? Hay un tema sensible con las generaciones actuales; estamos fallando desde el punto de vista institucional para educar en riesgos cibernéticos. Las personas de la tercera edad son muy vulnerables porque no crecieron con la tecnología y no entienden los riesgos. Por otro lado, los niños corren peligro porque su falta de madurez en la vida no les permite darse cuenta de las consecuencias.

- ¿Cómo evalúa la preparación del Estado paraguayo frente a incidentes de seguridad?

- Me parece que el país se está moviendo en la dirección correcta. Requiere de inversión tecnológica, de recursos humanos y financieros. Es un programa que lleva tiempo, pero tengo la esperanza de que lo van a conseguir porque el gobierno reconoce que esto ya es un problema y entiende que hay que encontrar soluciones. Para ello, el gobierno tiene la responsabilidad de hacer una lista final de sus prioridades y enumerarlas, para distribuir el presupuesto de manera balanceada.

- ¿Qué se debería priorizar?

- La protección de datos individuales, lo que genera que todo el ecosistema funcione correctamente. Ustedes desafortunadamente sufrieron un evento en el año 2025 -sabe a que me refiero-, donde se publicaron los datos personales de prácticamente todos los paraguayos. Ese daño se quedó.

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- ¿Usted señala que ese ataque fue obra del Gobierno chino?

- Decir “del gobierno chino” me parece un riesgo, pero alguien lo hizo. El gobierno chino se ha caracterizado por intentar minar democracias como la de Paraguay. China no tira bombas ni amenaza con guerras abiertas, sino que se expande globalmente a través de la tecnología, que es más fácil.

- ¿Debería Paraguay tomar un lineamiento diplomático y priorizar a Taiwán como aliado tecnológico?

- En términos de política geoglobal, el país está en posición de considerar con quién estrecha lazos y con quién, sin divorciarse, lo hace menos. Yo elegiría a Taiwán sin pensar. Taiwán es líder claro, y no es percepción, es estadística: producen más del 90% de los chips a nivel global y fabrican su tecnología de manera clara.

- ¿Esto no ocurre con la tecnología china?

- No. Hay plataformas chinas como TikTok que nunca han dicho cómo funcionan sus algoritmos, a diferencia de otras plataformas. Esa falta de claridad diferencia a China de países como Taiwán.

- En el contexto de redes 5G, ¿se deberían evitar compras de tecnología china?

- No se trata de hacerles la guerra, sino de usar el sentido común. Sé que la tecnología china ya se usa en Paraguay y, aunque se venda por debajo de su valor real, hace lo que dice. El problema es que, si algo ocurre, la sustitución de esos equipos tiene un costo económico incalculable y se convierte en un tema de seguridad nacional. Paraguay debe considerar la independencia digital para irse independizando poco a poco de China, Taiwán y hasta de EE.UU., aunque no se consiga de un día a otro.

- En términos legales y normativos, ¿cómo ve al país?

- No soy abogado, pero no pude encontrar en la ley local la responsabilidad legal de una empresa por fallas técnicas o de configuración en ciberseguridad. Además, en su momento adoptaron la Convención de Budapest para delitos penales, pero nada en cuanto a la protección de datos locales, similar a la GDPR, norma europea en la materia. Igual pienso que se están moviendo en la dirección correcta y no puedo cuestionar el proceso que rectificaron en el 2025 con la ley de protección de datos.

- ¿Qué implica esto para los datos guardados en la nube?

- Es crítico. ¿Qué convenio tiene Paraguay con operadores como Amazon para que los datos no salgan del país? En Estados Unidos nos aseguramos de que los datos de la población operen en nubes locales seguras mediante normas como el NIST SP 800-53.

- Entonces, ¿sería inseguro usar estos servicios en la nube?

- Casi todas las nubes operan de forma segura, incluso los equipos del gobierno chino. Lo que ocurre es que en China hay una Ley de Seguridad Nacional que obliga a los proveedores tecnológicos a compartir los datos personales con el gobierno, y eso en Estados Unidos no ocurre.

- ¿Cómo equilibramos la seguridad nacional con nuestra privacidad?

- La seguridad nacional también es seguridad individual. El gobierno debe proteger a sus ciudadanos y su infraestructura considerando todas sus limitaciones prácticas, políticas y tecnológicas. Yo soy del criterio de que debe prevalecer la seguridad grupal sobre la seguridad individual, incluso si mis derechos privados se ven afectados para que el país funcione más seguro.

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- ¿Se vienen grandes inversiones de EE.UU. en Paraguay?

- Paraguay es un hub de referencia a nivel mundial y ustedes tienen una ventaja competitiva que no tiene prácticamente nadie: producir energía limpia y económica. Estamos hablando ya de miles de millones de dólares en inversiones de empresas norteamericanas que apuntan a instalarse. Hay muchas empresas que ya están considerando y que tienen de hecho acuerdos de cooperación con Paraguay para el desarrollo de microprocesadores de alta tecnología. Además ya hay empresas de servidores, como Coreweave, X8 Cloud y otras.

- En cuanto a la Inteligencia Artificial, ¿debemos regularla?

Es importante porque la carrera sin medida a la que en la que estamos envueltos genera definitivamente riesgos.

Seguridad hemisférica en la mira

El pasado jueves 9 de abril se realizó el “Foro Estratégico de Seguridad Hemisférica y Democracia” en el salón de eventos del Hotel Tryp Asunción.

Uno de los ponentes fue el Dr. Luis Noguerol, quién realizó su exposición denominada “Ciberseguridad y amenazas digitales: el accionar de los regímenes autoritarios en el entorno global”.

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Además, se contó con la exposición del colombiano Carlos Augusto Chacón, director del ICP y la senadora colombiana Paola Holguín Moreno.

Los expositores hablaron sobre los desafíos existentes en el contexto global, marcado por tensiones entre Estados, incertidumbre e inestabilidad política, además de la injerencia de actores externos en la política local latinoamericana.