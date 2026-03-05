Dan clases bajo árboles; no tienen agua potable, camino, servicio de salud ni suministro de electricidad

La comunidad Virgen del Carmen de los mbya guaraní fue creada en 2012, en una zona semiaislada, distante unos 45 km del microcentro de San Estanislao. Al lugar no se puede ingresar en ningún tipo de vehículo, debido a que la finca donde viven las familias está dividida por el arroyo Tapiracuái, en medio de establecimientos ganaderos.

Los habitantes reclaman la construcción de un puente y la apertura de un camino para conectar con la comunidad La Paloma, que cuenta con una calle habilitada.

El líder de la comunidad, Néstor Torales, mencionó que desde hace años vienen realizando las gestiones para la construcción del puente sobre el arroyo Tapiracuái. Agregó que por la falta de una pasarela ya se registró la muerte de varias criaturas ante la imposibilidad de llegar a tiempo a locales hospitalarios.

Priorizar la construcción del puente

Por otra parte, clamó por que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Hugo Samaniego, trabajen juntos y prioricen el proyecto de construcción del puente y la habilitación de un camino dentro de la comunidad.

“Nuestra principal prioridad es la instalación de un puente sobre el arroyo Tapiracuái, porque es la única manera de solucionar el problema de acceso al asentamiento con vehículos, que nos permitirán acercar los materiales que se necesitan para la edificación de las aulas para la escuela y de otros materiales que se requieren”, indicó.

Lamentó que tras 14 años de creación, la comunidad prácticamente no tiene nada y que los niños sigan dando clases bajo los árboles. Actualmente, la institución tiene 35 alumnos, del prejardín al sexto grado, en el turno tarde, en la modalidad plurigrado.

Muchas necesidades

La directora de la Escuela Básica Nº 8300 Ka’apoty, profesora Griselda Alvarenga, manifestó que la comunidad en general tiene muchas necesidades, incluido el local escolar. En ese sentido, dijo que en los papeles todo está perfecto, pero en la realidad no es así, señalando que durante estos seis años de apertura no tienen aulas, sillas y otras comodidades que son necesarias para una escuela. Pidió a las autoridades que correspondan que busquen la manera de agilizar la solución de los problemas, principalmente la habilitación de la vía.

Hambre Cero

La profesora Alvarenga dijo que el programa Hambre Cero se implementa desde 2025. Sin embargo, explicó que existe una preocupación de la comunidad educativa, ya que todos los días deben acarrear a pie, desde unos cinco kilómetros, los ingredientes para la elaboración de los alimentos, debido a que el lugar no cuenta con un sitio donde conservar los productos perecederos por la falta de energía eléctrica.

Piden atender el clamor

El profesor Vidal Coronel pidió a las autoridades de los organismos del Estado que tengan en cuenta el reclamo de los pobladores del lugar, que hace 14 años viven en condiciones de abandono, por lo que urge una asistencia fuerte para mejorar sus condiciones de vida.

Sobre el pedido de la construcción de un puente y de la habilitación de un acceso vial, el presidente del Indi, Hugo Samaniego, refirió que el proyecto ya está elaborado y que solamente se está aguardando el inicio de la obra. Añadió que depende de decisiones en el MOPC.