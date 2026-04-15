Videos: lluvia en Concepción hace colapsar el sistema de desagüe e inunda casas y calles

Cerca de 90 milímetros de lluvia se registraron este miércoles en la ciudad de Concepción, según los reportes recibidos. Las precipitaciones han sido intensas, principalmente en la mañana, y se extendieron hasta el mediodía.

Un video grabado en la zona del mercado municipal, ubicado en el barrio Itacurubí, y que fue viralizado, muestra cómo la fuerza del agua llevaba varias frutas de pomelo y mandioca que estaban expuestas para la venta. El agua de lluvia bajaba con cierta fuerza desde uno de los sectores más altos de la capital del primer departamento.

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En otro video filmado desde un local comercial ubicado en Schreibert y Padre Sarmiento, a una cuadra del mercado municipal, se ve cómo el agua inundó esas calles. Además, se observa cómo el sistema de desagüe cloacal colapsó durante la lluvia.

Asimismo, algunas casas situadas en los diferentes barrios fueron inundadas ante la gran cantidad de agua caída en esta jornada. La falta de desagües pluviales, que deben ayudar a desagotar en tiempo y forma, sigue siendo una deuda pendiente de las autoridades.

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También la falta de conciencia de muchos pobladores, que continúan arrojando todo tipo de basura en lugares inadecuados, lo que causa el taponamiento del sistema de drenaje.