Temporal causa destrozos en Humaitá y deja decenas de viviendas afectadas

Un fuerte temporal, ocurrido alrededor de las 02:00, azotó con intensidad la ciudad de Humaitá, provocando severos destrozos en viviendas precarias y estructuras urbanas.

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De acuerdo con reportes oficiales, al menos 63 casas sufrieron daños de distinta consideración, principalmente en techos y paredes, como consecuencia de los intensos vientos y la abundante lluvia.

El temporal también ocasionó la caída de árboles de gran porte y el desprendimiento de cables del tendido eléctrico en varios sectores, lo que generó momentos de tensión entre los pobladores.

A pesar de la magnitud del evento, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas ni pérdidas humanas, lo que fue considerado un aspecto positivo dentro del panorama adverso.

Esperan la asistencia de la SEN

El intendente municipal, Julio Caballero (PLRA), manifestó que se encuentran a la espera de la asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), a fin de brindar respuesta a las familias damnificadas.

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“Lo que encontramos es que la mayoría de las familias necesitan chapas, maderas, cemento y tejas para poder reparar sus viviendas dañadas”, expresó el jefe comunal.

Asimismo, indicó que los barrios más afectados por el fenómeno fueron San José, Chaco’i y San Felipe, donde se concentra el mayor número de viviendas con daños estructurales.

Cuadrillas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se desplegaron en la zona para intervenir en los sectores comprometidos. En varios puntos, se procedió al corte preventivo del suministro eléctrico, con el objetivo de evitar accidentes y permitir un trabajo seguro durante las labores de evaluación y reparación de las líneas afectadas.

En tanto, la Policía Nacional, encabezada por la directora departamental en Ñeembucú, comisario general Martina Trinidad, movilizó un contingente de agentes para realizar el relevamiento de datos en los barrios afectados.

Según el informe preliminar dado a conocer al mediodía, se verificaron al menos 63 viviendas dañadas, cifra que podría aumentar conforme avancen las inspecciones.

Entre los afectados también se encuentra la radio FM Yasy, cuya antena fue derribada por la fuerza del viento, dejando temporalmente fuera de servicio a este medio de comunicación local.

La solidaridad entre vecinos no tardó en manifestarse. En distintos barrios, pobladores se organizaron para despejar las calles obstruidas por árboles caídos y colaborar con las familias afectadas, en una muestra de apoyo comunitario ante la emergencia.

Intensidad de un tornado

Uno de los damnificados, Víctor Hugo Ferrari, dijo que por la intensidad del fenómeno cree que fue un tornado.

“Habrá durado entre 10 y 15 minutos, pero fue suficiente para causar grandes daños en todo el vecindario. Yo creo que fue un tornado de gran magnitud, porque levantó parte del techo de mi casa”, expresó.

El temporal también dejó consecuencias en otras zonas del departamento. En la compañía Estero Cambá, distrito de San Juan de Ñeembucú, se reportó la caída total del techo de una vivienda perteneciente a Eladia viuda de Mazacotte.

Volumen de lluvias

De acuerdo con datos proporcionados por el departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional en Ñeembucú, las precipitaciones acumuladas en la zona fueron importantes.

En Tuyucué, distrito de Humaitá, se registraron 80 milímetros de lluvia; en Pilar, 78,2 mm; en San Juan de Ñeembucú, 75 mm; en Tacuaras, 72 mm y, en Villa Oliva, 70 mm.