Aneaes: el 83% de las carreras de Derecho no están acreditadas en Paraguay

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), publicó esta tarde un nuevo informe sobre la cantidad de carreras que están acreditadas en el país, en este caso, las ofertas de grado de Derecho.

En estos días en los que sigue en tela de juicio el título de supuesto contenido falso del senador colorado cartista Hernán Rivas, la Aneaes emitió un informe sobre la situación de estas carreras de Abogacía, tanto en universidades públicas como las que son de gestión privada.

Actualmente, existen 191 carreras habilitadas, de las cuales apenas 33 cuentan con acreditación vigente, lo que representa una tasa de acreditación del 17,3 %. En contrapartida, el 82,7% de los programas de grado son los que no cuentan con este sello de calidad, es decir, funcionan sin acreditación.

Asunción concentra el 30,3% de los programas acreditados en esta especialidad, seguida por los departamentos de Alto Paraná e Itapúa.

Más carreras de Derecho acreditadas en universidades privadas

Los datos de la Aneaes apuntan a que el 60,6% de las carreras acreditadas corresponde al sector privado y solo el 39,4 % al sector público. Pero, en relación a la oferta total, las universidades e institutos de educación superior privados son mayores en cuanto a cantidad.

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Las universidades privadas con carreras de Derecho son 20, mientras que las universidades públicas cuentan con 13 ofertas de grado en esta asignatura.

“Actualmente 17 carreras de Derecho se encuentran en proceso de evaluación durante el presente año”, indicaron desde la entidad.