Cambyretá: celebrarán 80° aniversario con actuación de Tierra Adentro en un gran festival

La ciudad de Cambyretá cumple 80 años de distritación y celebrará con una agenda de actividades que concluirá con un gran festival. La fecha de aniversario se recordará este jueves 23 de abril, que por resolución municipal será asueto distrital. El distrito de Cambyretá fue fundado por Decreto-Ley número 13.245, de fecha 23 de abril de 1946, durante el gobierno de Higinio Morínigo.

Este domingo 19 se desarrollará la correcaminata “Cambyretá Corre 5K”, que se desarrollará desde la explanada de la Municipalidad de Cambyretá. La actividad deportiva iniciará a las 7:00.

Posteriormente, el martes 21 se ofrecerá en el Polideportivo San Francisco, desde las 8:00, el programa Ciudad Mujer Móvil, que es coordinado por el Ministerio de la Mujer y la Oficina de la Primera Dama (OPD). Ofrecerá atención en salud sexual y reproductiva, cedulación (Identificaciones), atención psicológica, asesoramiento legal (Ministerio de Justicia) y apoyo a emprendimientos.

El día del aniversario, desde las 7:00 se desarrollará un desfile estudiantil y con representantes de la sociedad civil, sobre la Ruta 14, frente a la explanada de la Municipalidad de Cambyretá.

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Tierra Adentro en Festival Aniversario

La actividad principal de la agenda se desarrollará el viernes 24, en la Costanera San Francisco, en el estacionamiento del mirador, a partir de las 18:00.

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El Festival Aniversario contará con la participación de grupos artísticos del distrito, como también de Brisas del Paraná. También habrá presentaciones de escuelas de danza y canto de la comuna.

Como cierre, se espera la actuación de la reconocida banda nacional Tierra Adentro.

Es una banda paraguaya de folk rock y pop fundada en 2010 que se caracteriza por fusionar la música tradicional con sonidos contemporáneos. Son conocidos por cantar tanto en español como en guaraní, buscando reivindicar la identidad latinoamericana. Entre sus canciones más conocidas están “Viajando Voy”, “Fiesta Patronal” y “Soy Latino”.

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El distrito

El distrito de Cambyretá fue fundado por Decreto-Ley número 13.245, de fecha 23 de abril de 1946, durante el gobierno de Higinio Morínigo. En 1990, durante la presidencia de Andrés Rodríguez, el Congreso Nacional dictó la ley número 45, de fecha 18 de septiembre, que fijó los límites del municipio. Es un desprendimiento de la ciudad de Encarnación.

Actualmente, el distrito de Cambyretá experimenta un creciente desarrollo urbano y se posiciona como un interesante atractivo turístico, con su mirador y avenida costanera, y el turismo de naturaleza que ofrece el subembalse del arroyo Kuri’y, con un sitio ideal para la práctica del canotaje.

El municipio tiene una superficie de 195 km² y una población de 47.717 habitantes, con una edad media de 28 años, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Conforma el área metropolitana que rodea a la capital departamental, Encarnación (más de 120.000 habitantes), junto con Capitán Miranda (9.528 habitantes), San Juan del Paraná (9.083 habitantes) y Carmen del Paraná (6.417 habitantes).

Geográficamente, está dividida en siete compañías: San Miguel, Campichuelo, Arroyo Verde, Barrero Guazú, Arroyo Porã, San Blas Independencia y Colonia Paraná, que a su vez se dividen en barrios.

Antes de la llegada de la industrialización, la leche era la principal proveedora del producto a Encarnación. La leche cruda era distribuida casa por casa en carritos tirados por caballos.

También era proveedora de hortalizas, mandioca y productos de granja que se vendían en la hoy desaparecida “Placita” de Encarnación. Esta actividad comercial se mantiene hasta nuestros días en la nueva Feria Municipal.