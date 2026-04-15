Plan 1000: en Itapúa solo beneficiaron a distritos de colorados y “castigan” a pobladores que tienen intendentes opositores

Intendentes del departamento de Itapúa lamentaron que sus distritos sean privados de beneficios del Gobierno Nacional, solamente por no pertenecer al partido político que está de turno. El intendente de San Pedro del Paraná, Nelson Álvarez (PLRA), manifestó que con este gobierno pareciera que volvieron a la dictadura y que los intendentes liberales se encuentran “marginados” por el Gobierno.

En el caso del Plan 1.000, el programa financiado por la Entidad Binacional Itaipú prometió 1.000 metros de mejora de caminos para cada distrito. Entre los trabajos desarrollados en Itapúa, alcanzó a siete distritos, todos de administración colorada, que son: La Paz; Obligado; Capitán Miranda; Hohenau; Cambyretá; Tomás Romero Pereira; y San Rafael del Paraná.

Por su parte, el intendente de San Juan del Paraná, Aldo Lepretti (PLRA), indicó que estaban contentos por la posibilidad de que lleguen las obras; incluso realizaron las mediciones correspondientes y entregaron los posibles sitios a intervenir, pero nunca se acercaron.

El jefe comunal de Fram, Carlos Tkachik (PEN), refirió que nos encontramos en “una democracia reducida y mutilada”, porque esta administración niega beneficios a los pobladores solamente por tener un intendente no alineado a su partido político. “Esto es una forma de castigar a los ciudadanos”, a pesar de que entre ellos existen muchos de sus correligionarios, inclusive, dijo.

Lea más: Coronel Bogado: aula de nivel inicial permanece clausurada por infestación de murciélagos y autoridades no responden al reclamo

Encarnación excluida

La capital del departamento de Itapúa tiene como intendente a Luis Yd (Alianza). El jefe comunal explicó que incluso no fueron convocados a la reunión de la Asociación de Intendentes de Itapúa (AIDI), que se desarrolló en julio de 2025.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la reunión mencionada por Yd estuvo presente el vicepresidente Pedro Alliana, en la que presentó el “Plan 1.000”, que, en teoría, debería beneficiar también al municipio capital del departamento.

Explicó que desconoce si hubo algún tipo de acercamiento oficial por parte de Itaipú, pero ninguna obra fue iniciada en la ciudad.

Mencionó haber sido invitado por el concejal y presidente de la Junta Municipal, Juan Lichi (ANR), para “conversar” con el diputado y precandidato a intendente, Sebastián Remezowski (ANR-HC), para “ver el tema” del posible beneficio del Plan 1.000. Refirió que se negó porque prefiere aguardar la comunicación institucional correspondiente.

Lea más: FITE 2026: Encarnación se prepara para una semana de teatro con elencos internacionales

¿Llegarán las obras?

Álvarez explicó que, con la situación en la que está el Gobierno Nacional, es muy difícil que las obras lleguen a los distritos administrados por opositores. Indicó que esta falta de apoyo se ve en general, a pesar de que su distrito es considerado uno de los más vulnerables del departamento, según la Mesa de Protección Social.

Tkachik indicó que existe un compromiso de que lleguen al distrito de Fram, pero solamente le “ofrecieron” culminar 500 metros, y que en una próxima ocasión llegarían con el resto. Esto supuestamente porque lo estipulado es un ancho de 7 metros y las calles de la ciudad tienen 9 metros.

Refirió que realizaron trabajos de regulación del empedrado para que la constructora no tenga otras excusas para evitar la pavimentación.

En San Juan del Paraná, el intendente manifestó que los técnicos se acercaron un par de veces, pero sin respuestas concretas. “Llegaron a medir dos o tres veces, pero no pasó nada”, indicó.

En contrapartida, los otros municipios de administración colorada lograron concretar las obras sin inconvenientes. Explicaron que la “gestión” y el nexo se realiza a través de la AIDI.

Lea más: Secuelas de un abandono

Panorama político en Itapúa

El departamento de Itapúa cuenta con 30 distritos, cuyos intendentes están concentrados en la AIDI. La actual presidenta de esta nucleación es la jefa comunal del distrito de La Paz, Blanca Chávez (ANR-HC).

En total, 19 municipalidades están administradas por intendentes colorados, mientras que seis son del Partido Liberal, cuatro llegaron por alianzas y uno por el Partido Encuentro Nacional (PEN).

El actual gobernador es Javier Pereira Rieve, quien llegó a la administración por la Concertación Nacional, pero es del PLRA.