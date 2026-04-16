Concepción: usuarios de USF solicitan la urgente construcción de un nuevo local

Los usuarios mencionaron que el local donde funciona la USF en la zona de Callejón San Antonio es pequeño e incómodo, por lo que urge la construcción de una infraestructura adecuada para el funcionamiento de servicios sanitarios. Aseguran que la casa, perteneciente a un poblador y que no estaba siendo habitada, no reúne las condiciones necesarias para las atenciones médicas.

Daniela Céspedes, usuaria, lamentó que no se tenga un lugar acorde para las atenciones. Dijo que, cuando se aglomeran pacientes y familiares, no hay un lugar donde puedan aguardar su turno, por ejemplo.

Agregó que cuando se registran lluvias los usuarios no tienen dónde guarecerse; eso no sucedía en el local que quedó destechado y donde existían más comodidades, recordó. “Ya queremos que se tenga un lugar que reúna las condiciones para una buena atención médica”, sostuvo la mujer.

Por su parte, la licenciada Nilsa Villalba, que trabaja en el lugar, dijo que, a pesar de las limitaciones que tienen en el espacio físico que actualmente ocupan, siguen ofreciendo los mismos servicios que daban en el establecimiento dañado por el temporal que se registró el 9 de enero pasado.

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Mencionó que son entre 350 y 400 personas atendidas en forma mensual en esta USF.

En proceso de licitación

El jefe regional de la Atención Primaria de Salud (APS), Dr. Mario Urbieta, señaló que la USF de Callejón San Antonio, ubicada a 12 kilómetros de la capital del primer departamento, tendrá una construcción nueva. Actualmente se está trabajando para iniciar el proceso de licitación, dijo.