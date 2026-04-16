Nacionales
16 de abril de 2026 - 16:57

Concepción: usuarios de USF solicitan la urgente construcción de un nuevo local

Estructura deteriorada con puerta gris y arte colorido en pared, rodeada de árboles grandes y terreno de tierra.
Así quedó el techo de la USF de Callejón San Antonio luego de la tormenta del 9 de enero de 2026.Aldo Rojas

La Unidad de Salud Familiar de Callejón San Antonio, distrito de Concepción, funciona desde enero último en una propiedad privada. El techo del local sanitario había sido afectado por un temporal que se registró a principios del año 2026 y, desde entonces, funciona en una casa perteneciente a un poblador de la comunidad. El jefe regional de la Atención Primaria de Salud (APS), Dr. Mario Urbieta, aseguró que se está trabajando para iniciar el proceso de licitación.

Por Aldo Rojas

Los usuarios mencionaron que el local donde funciona la USF en la zona de Callejón San Antonio es pequeño e incómodo, por lo que urge la construcción de una infraestructura adecuada para el funcionamiento de servicios sanitarios. Aseguran que la casa, perteneciente a un poblador y que no estaba siendo habitada, no reúne las condiciones necesarias para las atenciones médicas.

Daniela Céspedes, usuaria, lamentó que no se tenga un lugar acorde para las atenciones. Dijo que, cuando se aglomeran pacientes y familiares, no hay un lugar donde puedan aguardar su turno, por ejemplo.

Agregó que cuando se registran lluvias los usuarios no tienen dónde guarecerse; eso no sucedía en el local que quedó destechado y donde existían más comodidades, recordó. “Ya queremos que se tenga un lugar que reúna las condiciones para una buena atención médica”, sostuvo la mujer.

Mujer con niño en brazos y profesional de salud en escritorio, rodeados de documentos y un ambiente interior claro.
Una mujer sostiene a una niña en brazos, mientras una profesional de salud toma notas en su escritorio durante una consulta en la USF de Callejón San Antonio.

Por su parte, la licenciada Nilsa Villalba, que trabaja en el lugar, dijo que, a pesar de las limitaciones que tienen en el espacio físico que actualmente ocupan, siguen ofreciendo los mismos servicios que daban en el establecimiento dañado por el temporal que se registró el 9 de enero pasado.

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Mencionó que son entre 350 y 400 personas atendidas en forma mensual en esta USF.

Habitación con paredes naranjas y suelo inundado, sin personas visibles, con muebles en estado de abandono.
Esta es una de las dependencias donde funcionaba la USF en Callejón San Antonio; los muebles y documentos que estaban allí fueron dañados por el agua de lluvia.

En proceso de licitación

El jefe regional de la Atención Primaria de Salud (APS), Dr. Mario Urbieta, señaló que la USF de Callejón San Antonio, ubicada a 12 kilómetros de la capital del primer departamento, tendrá una construcción nueva. Actualmente se está trabajando para iniciar el proceso de licitación, dijo.

Estructura de salud familiar con techo de chapa dañado, rodeada de ramaje y una pared blanca con el texto 'USF KM 2 SAN ANTONIO'.
Las chapas de zinc que servían de techo al establecimiento sanitario fueron dañadas debido al temporal.