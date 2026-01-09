Video: temporal deja sin techo a Unidad de Salud Familiar en Concepción

El establecimiento sanitario de callejón San Antonio, distrito de Concepción, fue afectado por el fuerte temporal que se registró en la tarde de este viernes en la zona. El local quedó sin techo y el agua de lluvia mojo documentos, muebles, equipos informáticos, entre otros que estaban dentro del local. Una vivienda de la zona fue afectada por la caída de un árbol.