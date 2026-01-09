Video: temporal deja sin techo a Unidad de Salud Familiar en Concepción

En la tarde de este viernes el ventarrón terminó por llevar el techo de la Unidad de Salud Familiar (USF) de la comunidad denominada callejón San Antonio, situada a unos 12 kilómetros de la capital del primer departamento.
Las chapas de zinc volaron y algunas quedaron incrustadas en los árboles, la fuerza del viento hizo que las maderas que sostenían las chapas fueran desclavadas y en parte el techo quedó levantado.
El agua de lluvia ingresó dentro de la estructura de material cocido donde funciona la USF y mojó documentos, equipos informáticos, muebles, electrodomésticos, entre otros.
Lea más: Meteorología anuncia lluvias y tormentas en 13 departamentos
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Ante esta situación, los funcionarios de blanco en compañía de vecinos y la Policía Nacional realizaron la mudanza de las pertenencias a casas aledañas.
Árbol caído
Además, se reportó en la zona la caída de un árbol que afectó al techo de una casa ubicada también en la zona de callejón San Antonio.