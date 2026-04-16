Influenza: ¿Por qué la vacunación es prioridad en la tercera edad?

A medida que los años pasan, nuestro cuerpo experimenta cambios naturales que afectan la capacidad de respuesta ante amenazas externas, explicó el doctor Carlos Centurión, jefe de Clínica Médica del Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS), al realizar un llamado urgente para la vacunación contra la influenza.

“La vacuna no es una opción, sino una necesidad crítica para el adulto mayor”, expresó el médico, asegurando que el motivo principal por el cual una personas de 50 años en adelante debe vacunarse, radica en el debilitamiento natural del sistema inmunitario.

“Con el paso del tiempo, el cuerpo produce menos células de defensa y estas reaccionan con menor rapidez, lo que deja al organismo expuesto a cuadros graves”, dijo.

El peligro de la descompensación

Centurión resaltó que un virus, en un adulto joven podría causar solo una semana de malestar, pero en una persona mayor puede desencadenar una neumonía bacteriana, infecciones severas o incluso la muerte. “La vacuna es la herramienta más eficaz para reducir estos riesgos, logrando disminuir las hospitalizaciones por influenza y neumonía entre un 30% y un 70%”, aseguró.

El médico resaltó que el mayor peligro no es solo el virus en sí, sino cómo este afecta las condiciones médicas ya existentes:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Problemas cardíacos : El estrés que el virus genera en el cuerpo puede agravar una insuficiencia cardíaca congestiva.

Afecciones respiratorias : Pacientes con asma ven sus vías respiratorias mucho más comprometidas.

Diabetes: La infección dificulta el control de los niveles de azúcar en sangre, complicando el cuadro general del paciente.

Campaña 2026: ¿dónde y cómo vacunarse?

En el marco de la Campaña Nacional de Vacunación de Invierno, el Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi ha habilitado un puesto estratégico para facilitar el acceso a las dosis.

El vacunatorio está situado en la entrada principal de la Policlínica Ingavi (calle Yvaporundy casi Capitán Rivas, en San Lorenzo). El horario de atención es de lunes a viernes de 06:30 a 17:30.

Además, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) tiene habilitados más de 1500 puestos para recibir las vacunas de influenza, que se recomienda especialmente para personas de 50 años en adelante, grupo donde la protección es vital.

El biológico también está a disposición de personas entre 3 y 49 años de edad. Para la inmunización de menores edad, es obligatorio presentar la libreta de vacunación y la cédula de identidad.

“Vacunarse es un acto de autocuidado y responsabilidad. La influenza es impredecible y cada temporada afecta de manera diferente, pero la vacuna sigue siendo nuestra mejor defensa para evitar complicaciones graves”, concluye el doctor Centurión.