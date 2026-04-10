Influenza y neumococo: solo la fiebre es motivo para posponer la vacunación

En el marco de la Campaña Nacional de Vacunación de Invierno, el licenciado Luis Cousirat, titular del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), enfatizó la importancia de diferenciar entre un malestar pasajero y una contraindicación real que impida la dosificación de las vacunas contra el Influenza y el Neumococo.

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Según explicó, existe una creencia arraigada —incluso entre algunos profesionales de la salud— de que no se debe vacunar a personas con síntomas respiratorios, lo cual es un error que deja vulnerables a miles de personas.

“La única indicación real para posponer la vacunación es la presencia de fiebre”, afirmó Cousirat. El especialista detalló que la vacuna contra la influenza es inactivada, lo que significa que es biológicamente imposible que el biológico genere la enfermedad en el paciente.

Mitos y realidades en los vacunatorios

En años anteriores, muchos ciudadanos reportaron haber sido rechazados en puestos de vacunación por presentar síntomas respiratorios, cuadros de rinitis o alergias estacionales. Al respecto, Cousirat fue tajante: “Si la persona está con su alergia, no hay que esperar, porque su alergia va a continuar hasta que venga nuevamente el verano. Muchos pierden la oportunidad de vacunarse por esas falsas contraindicaciones”.

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El director señaló que cuadros clínicos provocados por el rinovirus o el virus sincitial respiratorio suelen confundirse con la influenza debido a la similitud de síntomas (congestión, goteo nasal o catarro), pero ninguno de ellos impide la aplicación de las dosis contra la influenza o el neumococo.

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Esta aclaración busca unificar criterios tanto para los pacientes como para los vacunadores, garantizando que el acceso a la salud no se vea interrumpido por desinformación técnica.

Datos sobre la vacunación invernal en Paraguay

Cousirat reiteró los detalles clave para acceder a las dosis disponibles en el sistema de salud pública:

Fecha de inicio : La Campaña de Vacunación de Invierno 2026 se encuentra plenamente vigente en todo el territorio nacional a partir del lunes 13 de abril.

Dosis disponibles : Vacuna cuadrivalente contra la influenza que protege contra las principales cepas circulantes y dosis contra el neumococo destinada principalmente a adultos mayores y personas con comorbilidades.

¿Quiénes se pueden vacunar? : La vacunación contra la influenza es libre para toda la población a partir de los 6 meses de edad y, la vacuna contra el neumococo está dirigida a la población de 60 años en adelante y de 5 años en adelante en caso de comorbilidad.

¿Dónde vacunarse?: Las dosis están disponibles de forma gratuita en todos los Centros de Salud, Hospitales Regionales y Puestos de Vacunación del Ministerio de Salud Pública (MSPyBS), así como en los vacunatorios habilitados en los centros comerciales y sitios de gran afluencia.

Vacunación en la sede de ABC Color

Como parte de las acciones de salida extramural, Cousirat confirmó que una brigada del PAI estará instalada en el edificio de ABC Color (Iturbe 745 casi Herrera) el lunes 13 de abril.

Los interesados podrán acercarse desde las 08:00 hasta las 15:00 para recibir sus dosis contra la influenza y el neumococo. El director del PAI resaltó que la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) que también forma parte de la campaña de invierno, no estará disponible en este punto móvil, ya que su aplicación se reserva exclusivamente para las maternidades y vacunatorios habituales debido a la complejidad de los grupos pediátricos a los que va dirigida.