Combustibles siguen subiendo a nivel internacional: ¿Petropar reajustará sus precios?

Con el conflicto en Medio Oriente, los precios internacionales de los combustibles continúan en niveles elevados y con alta incertidumbre, en medio de tensiones logísticas globales que afectan el normal flujo de abastecimiento. Sin embargo, la estatal Petropar aseguró que, por ahora, no prevé nuevos reajustes en el mercado local.

El presidente de la petrolera estatal, William Wilka, confirmó que actualmente el diésel supera los US$ 900 por metro cúbico y la gasolina se ubica por encima de los US$ 800, valores que se mantienen altos tras un breve respiro en las cotizaciones internacionales.

“Hoy estamos nuevamente con precios por encima de los niveles normales”, expresó.

El titular de Petropar advirtió que la situación internacional sigue siendo inestable. “Hay buques que están siendo redireccionados y retenidos, lo que genera nuevamente incertidumbre a nivel internacional. Los valores siguen altos”, señaló.

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En este contexto, aclaró que el problema no es la disponibilidad del combustible, sino su costo. “Hoy se consigue combustible, el problema no es el flujo, sino el precio. Todos los actores están buscando abastecerse sin importar prácticamente el precio”, sostuvo.

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Precios de combustibles: Sin nuevos reajustes en abril

A pesar de que Petropar ya está recibiendo nuevas partidas con precios más elevados, Wilka aseguró que la empresa intentará sostener sus tarifas al menos hasta fin de mes.

“No queremos realizar ningún ajuste durante lo que queda de abril. Vamos a ver cómo impactan los nuevos precios en nuestro inventario y en la salida del producto”, afirmó.

Recordemos que la petrolera pública ya aplicó dos subas recientes; una en marzo y otra en abril, pero aún así mantiene precios por debajo de los emblemas privados, especialmente en el diésel, donde la brecha supera los G. 1.400 por litro.

En total, la estatal acumuló un incremento de G. 1.200 por litro, en línea con el alza internacional del petróleo y sus derivados impulsada por el conflicto en Medio Oriente.

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En paralelo, el sector privado concretó hasta tres ajustes en el mismo periodo, con aumentos acumulados de hasta G. 2.680 por litro en el gasoíl y cerca de G. 1.550 en las naftas.

Alta demanda y escasez de combustible en servicentros de Petropar

Wilka destacó que la estatal está operando al máximo de su capacidad para responder a una demanda inusualmente alta en el mercado interno.

“Estamos trabajando al cien por ciento de nuestra capacidad logística, comercial e industrial para atender la sobredemanda”, indicó.

Según detalló, las ventas de marzo crecieron un 37% respecto a febrero, mientras que el diésel común registró un incremento de más del 100% en el mismo periodo.

Este aumento en la demanda también genera situaciones puntuales en estaciones de servicio, que pueden interpretarse como faltantes o escazes. Según los reportes, varias estaciones de la estatal se quedan sin combustible.

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“No es un problema de quiebre de stock, es un tema logístico. Antes una carga duraba una semana, hoy dura medio día”, explicó.

“Abastecimiento garantizado”

Pese al escenario internacional adverso, Petropar asegura que no enfrenta problemas de suministro y cuenta con reservas suficientes.

“No tenemos ninguna interrupción en el flujo ni quiebre de stock. Tenemos una reserva importante y estamos abasteciendo toda nuestra red”, afirmó Wilka.

En cuanto a proveedores, mencionó que los principales traders que operan con la estatal son firmas internacionales como Trafigura, Glencore y Vitol, entre otros, mientras que actualmente no mantienen contratos activos con YPF, aunque no descartan su participación en futuras licitaciones.