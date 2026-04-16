Ultiman detalles para la 14ª Peregrinación Nacional al Jardín del Ybytyruzú

El Santuario Ecológico Jardín Franciscano del Ybytyruzú se prepara para recibir a cientos de peregrinantes en el marco de la 14ª Peregrinación Nacional y Caminata Ecológica, un evento que, con el paso de los años, se ha vuelto tradicional, combinando la espiritualidad y la conciencia sobre la defensa del medioambiente en el departamento del Guairá.

La actividad, prevista para este domingo 19 de abril, convocará a participantes provenientes de distintos puntos del país, incluyendo delegaciones organizadas, grupos juveniles, familias y personas interesadas en sumarse a una experiencia que combina reflexión, actividad física y contacto directo con la naturaleza.

El evento es impulsado por organizaciones como Custodios de la Naturaleza, Grupo Yvyty Marangatu y Amigos Ecologistas del Ybytyruzú, colectivos que, desde hace años, vienen promoviendo iniciativas orientadas a la conservación ambiental y la educación ecológica en la región, con énfasis en la protección de los recursos naturales del macizo del Ybytyruzú.

Los organizadores subrayaron que la peregrinación no solo tiene un componente recreativo o espiritual, sino que busca generar conciencia sobre la crítica situación ambiental que atraviesa el país, marcada por la deforestación, la contaminación de cauces hídricos y la progresiva pérdida de biodiversidad en distintas zonas del territorio nacional.

Desde la organización indicaron que la jornada también representa una forma de manifestación pacífica, mediante la cual los participantes expresan su preocupación por el avance de actividades que consideran perjudiciales para el ecosistema, así como su compromiso con la protección de los bosques y fuentes de agua.

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El programa oficial prevé el inicio de las actividades a las 08:45, con la recepción de delegaciones en el santuario, donde se dará la bienvenida a los participantes y se brindarán orientaciones generales sobre el desarrollo de la jornada y las medidas de seguridad a tener en cuenta durante las caminatas.

Posteriormente, se llevará a cabo una charla ecológica a cargo de la ingeniera Soledad Martínez, quien abordará temas vinculados a la conservación ambiental, el impacto de las actividades humanas en los ecosistemas y la importancia de adoptar prácticas sostenibles en la vida cotidiana.

Uno de los momentos principales del evento será el ascenso al Cerro Tres Kandu, que, con sus 842 metros sobre el nivel del mar, es el punto más alto del Paraguay.

Durante la jornada también se desarrollarán actividades de carácter espiritual, como la celebración de la Santa Misa y el rezo del Vía Lucis (Camino de la Luz) a lo largo de los senderos del santuario, en un ambiente que invita a la contemplación y al recogimiento en medio de la naturaleza.

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Además, los asistentes podrán participar de experiencias de conexión con el entorno natural, como el denominado “Baño de bosque”, así como de recorridos guiados para el reconocimiento de especies nativas de flora y fauna presentes en la zona, promoviendo así la educación ambiental.

El evento incluirá igualmente un espacio cultural con la peña artística Ka’aguypu, prevista para las 14:00, donde se presentarán expresiones musicales y artísticas.

En cuanto a la logística, se dispondrá de transporte para los participantes provenientes del departamento de Caazapá. El transporte partirá a las 07:30 desde la Catedral San Pablo, con un costo de G. 50.000 que incluye el viaje de ida y vuelta, según informaron los organizadores de la actividad.

Las reservas podrán realizarse hasta el viernes previo al evento, teniendo en cuenta la disponibilidad de lugares, por lo que recomiendan a los interesados asegurar su participación con anticipación. Asimismo, los organizadores sugirieron a los asistentes acudir con ropa cómoda, calzado adecuado para caminatas en terreno irregular, así como con provisiones básicas como agua y alimentos livianos para la jornada.