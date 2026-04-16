Video: el mensaje de Ramón Silva tras su última sesión de quimioterapia

Ramón Silva conversó con la conductora de ABC Cardinal, Adela Mercado, en un contacto donde se mostró optimista respecto a su estado de salud. Indicó que actualmente atraviesa una fase de desintoxicación luego de someterse a una última sesión de quimioterapia.

El querido conductor detalló que el tratamiento tuvo un fuerte impacto en su organismo, al punto de perder aproximadamente 50 kilos, lo que derivó en un cuadro de anorexia. No obstante, resaltó avances en su recuperación física.

“Estoy en una etapa ya de desintoxicación. Hice una última quimio, bajé mucho de peso, cincuenta kilos (…) ahora me impulso desde abajo y ya subí diez kilos”, expresó.

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Recupera la voz y mantiene el ánimo

Uno de los aspectos más destacados por Silva fue la recuperación de su voz, elemento clave en su labor como docente y comunicador.

“Estoy recuperando la voz. Estoy muy bien”, afirmó, al tiempo de manifestar su satisfacción por la evolución favorable que viene registrando en los últimos días.

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Aun así, señaló que deberá continuar con el proceso médico por al menos entre 15 días y un mes más, con el objetivo de eliminar completamente los medicamentos y antibióticos administrados durante el tratamiento.

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Pedido de apoyo espiritual

Silva aprovechó el espacio para dirigirse a sus seguidores, estudiantes, jóvenes y organizaciones con las que mantiene vínculos, a quienes dijo que aún les debe contenidos e informaciones.

En ese sentido, hizo un pedido especial a la ciudadanía: el acompañamiento espiritual.

“Yo solamente necesito por el momento las oraciones, porque a veces, cuando uno se siente solo, quiere disminuir la fortaleza espiritual”, sostuvo.

No obstante, dejó en claro su fe y esperanza: “No dudo de Dios. En ningún momento. Creo en los hechos milagrosos”.

Finalmente, el profesor reiteró que, aunque se siente cada día mejor, todavía necesita tiempo para alcanzar una recuperación plena.