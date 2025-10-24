Revelan cómo está Ramón Silva tras su primera quimioterapia en IPS

Isaías Fretes, médico de cabecera de Ramón Silva, informó este viernes que el inicio del tratamiento con quimioterapia se dio favorablemente y esperan que el organismo del paciente siga respondiendo de esa manera.

Silva recibió la primera quimioterapia en el área de internados, 6º piso del Servicio de Oncología del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS).

Presentó buena tolerancia al esquema administrado, sin registrar eventos adversos significativos, por lo que pudo regresar a su domicilio para esperar la segunda parte, dentro de 15 días.

“Toleró muy bien su quimioterapia, y tal es así que, como no hubo ningún tipo de complicación a las tres horas de haber terminado ya se fue a su casa”, especificó el médico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Agregó que el proceso durará dos a tres meses con el objetivo de que su enfermedad desaparezca y se le pueda operar la mandíbula.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Ramón Silva: “Pasé de moda y estoy aquí con mi cruda realidad”

Entre las recomendaciones para Ramón Silva se encuentran: no exponerse ante muchas personas y descansar en su domicilio, ya que las drogas de los medicamentos hacen que baje su defensa.

“El profe Ramón” tiene un diagnóstico de cáncer de amígdalas que se trata y cura con radioterapia y quimioterapia, pero se presentó una complicación: metástasis de ese mismo tumor en el hueso maxilar lado derecho.