Cierre en avenida Eusebio Ayala y De la Victoria: estos son los desvíos habilitados

Una calzada del carril de salida de Asunción de la avenida Eusebio Ayala permanece bloqueada desde ayer debido a obras de mejoramiento vial en el barrio San Pablo que lleva adelante la Municipalidad de Asunción.

A esto se suma el cierre total del carril de la avenida De la Victoria que conecta con esta arteria principal, lo que impide la circulación directa en ese punto.

Los trabajos, iniciados el miércoles pasado, implican la clausura de media calzada en la intersección de ambas avenidas, lo que genera cambios obligatorios en la circulación vehicular.

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Rutas alternativas para salir a Eusebio Ayala

Los conductores que circulan por la avenida De la Victoria y necesitan incorporarse a Eusebio Ayala deben realizar un desvío previo por las calles Carios, luego tomar Veteranos del Chaco y continuar por José Félix López o Jow Von Sastrow, vías que permiten retomar la avenida principal.

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Cómo cruzar hacia Pitiantuta

Para quienes buscan cruzar desde La Victoria hacia la zona de Pitiantuta, el recorrido también se modifica. Deben desviarse por Carios, seguir por Veteranos del Chaco hasta Jow Von Sastrow, desde donde se accede al carril de Eusebio Ayala en dirección a Asunción y posteriormente se conecta con Pitiantuta.

Calles angostas y mayor tiempo de viaje

Un equipo de ABC Color verificó que las calles utilizadas como alternativa son angostas y no están preparadas para un alto flujo vehicular. Esto provoca que un trayecto que normalmente demanda unos dos minutos pueda extenderse hasta cerca de diez minutos.

Durante las primeras horas del día, el tránsito se mantiene intenso pero fluido, en parte porque el bloqueo afecta principalmente el carril de salida de la capital. Sin embargo, la situación cambia drásticamente en horas de la tarde, cuando la salida laboral genera congestión y demoras importantes.

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En la zona se observa presencia intermitente de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción, quienes realizan controles y ordenamiento vehicular de manera aleatoria.