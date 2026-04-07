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07 de abril de 2026 - 19:35

Anuncian cierre parcial de calzada por obras en Eusebio Ayala y De la Victoria

Vista de la avenida Eusebio Ayala casi Jow Von Sastrow.
Vista de la avenida Eusebio Ayala casi Jow Von Sastrow.LUIS LOPEZ NERY HUERTA

La intervención comenzará este miércoles 8 de abril desde las 10:00 y se extenderá por aproximadamente 10 días. La circulación vehicular será desviada por calles alternativas señalizadas.

Por ABC Color

La Municipalidad de Asunción informa que a partir de este miércoles 8 de abril, desde las 10:00, se realizará el cierre de media calzada en la intersección de avenida Eusebio Ayala y avenida De la Victoria, debido a trabajos de mejoramiento vial en la zona.

Según el aviso oficial, la intervención tendrá una duración estimada de 10 días, periodo durante el cual se implementarán desvíos provisorios para el tránsito vehicular.

Los conductores que circulen por Eusebio Ayala deberán seguir un desvío señalizado que los conducirá por calles alternativas, entre ellas Veteranos de la Guerra del Chaco, José Félix López y Jou Von Sastrow, para retomar posteriormente el trayecto habitual.

En el punto de obra se instalarán señalizaciones preventivas y advertencias para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de los automovilistas y peatones.

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Las autoridades municipales solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar las señalizaciones y prever tiempos adicionales de desplazamiento, mientras duren los trabajos de infraestructura en esta importante arteria de la capital.