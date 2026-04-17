Festival solidario en Santa Rosa del Aguaray para ayudar a músico no vidente

En el distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, Oscar López, músico no vidente y muy querido en la comunidad, enfrenta un costoso tratamiento, por lo que amigos y artistas decidieron unirse en una causa solidaria. La iniciativa genera gran expectativa en la zona.

Cerca de 20 agrupaciones musicales confirmaron su participación en el evento, que se desarrollará en la plaza La Paz, en el centro de la ciudad. Se montará un escenario con equipos de sonido para la ocasión.

La jornada arrancará en horas de la tarde y se extenderá hasta la noche y madrugada, con la participación de músicos, DJs, animadores y elencos de danza. El espectáculo promete una amplia variedad artística.

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El evento será transmitido por redes sociales y emisoras de la zona. Se espera una importante concurrencia.

El acceso será gratuito y el público podrá colaborar de forma voluntaria, ya sea en efectivo o mediante transferencias, además de una cantina habilitada para recaudar fondos. La actividad apunta a la solidaridad de la ciudadanía.