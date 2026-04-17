IPS estrena el primer neuronavegador del país ¿Para qué sirve el complejo equipo médico?

El Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS) recibió este viernes 17 de abril un neuronavegador de última generación.

Con esta incorporación, desde el seguro social afirman que se posicionan a la vanguardia regional, convirtiéndose en el único centro asistencial del país en contar con esta tecnología para intervenciones de alta complejidad. El equipo, de la marca Brainlab que se utilizará el IPS Ingavi, se trata del quinto dispositivo con brazo robótico en Sudamérica.

¿Qué es y cómo funciona el neuronavegador?

El doctor Julio Burgos, coordinador de Neurocirugía del IPS, comparó el funcionamiento del equipo con un sistema de GPS quirúrgico. A diferencia de los métodos tradicionales, donde el cirujano dependía exclusivamente de su experiencia e imágenes estáticas, esta herramienta ofrece una guía dinámica en tiempo real, aseveró.

El médico detalló que mediante mapas 3D, el sistema integra estudios previos como resonancia o tomografía, para crear un modelo tridimensional del órgano. El equipo de precisión milimétrica permite conocer la ubicación exacta, profundidad y límites de las lesiones.

Además, Burgos destacó que existe un monitoreo constante que permite al cirujano visualizar qué tejido está tocando en cada segundo de la intervención.

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¿Para qué servirá este nuevo equipo?

Desde el IPS explican que sus funciones principales se centran en:

1. Cirugías de cráneo y tumores cerebrales: Permite abordar tumores y patologías vasculares con una visión detallada. El navegador ayuda a diferenciar con total claridad el tejido sano del afectado, reduciendo drásticamente el riesgo de secuelas neurológicas.

2. Intervenciones de columna de alta precisión: Facilita la colocación de tornillos en pacientes con anatomías difíciles y es fundamental para tratar tumores intramedulares e intrarraquídeos.

3. Biopsias mínimamente invasivas: Antes, obtener una muestra del cerebro implicaba procedimientos altamente invasivos. Con el neuronavegador, se realizan incisiones mínimas guiadas, lo que acelera la recuperación del paciente.

4. Tratamiento de la epilepsia: La precisión del equipo permite localizar y tratar las zonas cerebrales donde se originan las crisis, ofreciendo una nueva esperanza a pacientes con cuadros refractarios.

Neuronavegador: menos riesgo, mejor recuperación

Ante complicaciones inesperadas en quirófano, los médicos a veces deben detener la cirugía para no poner en riesgo la vida del paciente. A partir de ahora, sin embargo “las incisiones serán pequeñas y los resultados mucho más seguros”, afirmó el doctor Burgos.

Del acto de entrega participó el presidente del Consejo de Administración, doctor Jorge Brítez y autoridades del Hospital Ingavi.