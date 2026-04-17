Lingotes de oro incautados en el aeropuerto: ¿a dónde fueron a parar?

El pasado 15 de noviembre, la Policía interceptó un millonario cargamento de oro en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Los lingotes, que suman 22 kilos y estarían valorados en unos 3 millones de dólares, eran transportados por dos ciudadanos paraguayos con destino a Panamá.

El secretario general de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados (Senabico), Santiago Arza, explicó que ese cargamento se encuentra resguardado en una bodega de seguridad de un banco de plaza, aún pendiente de los resultados de un estudio que pueda determinar la pureza, el peso, el tipo y el valor de estos bienes.

Esta semana fue incautada otra carga de 27 kilos de oro en el aeropuerto bajo posesión de un pasajero que pretendía llevar el metal a Panamá.

“Hasta el momento no hemos recibido comunicación oficial sobre la disposición fiscal al respecto; no obstante, se espera que siga el mismo procedimiento para determinar el valor, el peso, la pureza y el tipo de ese bien incautado”, señaló el secretario de la Senabico.

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Ante la consulta de si este tipo de incautaciones tiene una diferencia en su tratamiento por ser oro, Arza señaló: “Cada bien incautado tiene una forma distinta de tratarse de acuerdo a su naturaleza. Pero, desde el punto de vista genérico o jurídicos, todos siguen la misma suerte”.