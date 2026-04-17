MP pide 12 años de cárcel para exfiscala Ana Girala por esquema de “apriete”

Los agentes fiscales Francisco Cabrera y Verónica Valdéz, al momento de finalizar sus alegatos finales en el marco del juicio a la exfiscala de San Lorenzo Ana Girala, elevaron al Tribunal de Sentencia, presidido por Yolanda Morel e integrado por Ana Rodríguez y Karina Cáceres, el pedido de de 12 años de prisión como condena para la misma.

Los representantes del Ministerio Público consideraron probados en el contradictorio y, por ende, concluyeron que Girala era quien encabezaba un esquema de persecución de inocentes, extorsión y pedidos de coima a quienes investigaba en su unidad fiscal.

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En tal sentido, la Fiscalía atribuye la comisión de los hechos punibles de asociación criminal, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado (coima), extorsión, prevaricato y tambieén la persecución de inocentes, en calidad de autor por parte de la exfiscala Ana Girala.

De los 28 casos que fueron presentados en la acusación, los agentes del Ministerio Público aseguraron que en al menos 15 casos se probó que Girala negoció con los procesados, con la colaboración de su entonces asistente Christi Magalí Ortega Domínguez, y la secretaria Griselda Beatriz Acha Alcaraz; también enjuiciadas en la presente causa penal.

Para la secretaria fiscal de Ana Girala, Griselda Acha, la Fiscalía solicitó una condena de 9 años de pena privativa de libertad; en tanto que para la asistente Christi Ortega, los investigadores peticionaron la aplicación de una condena de 4 años de cárcel.

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En la causa también están procesados y en juicio los abogados Marcos Aurelio Velazco Mendoza para quien elevaron el pedido de 2 años y 6 meses de privación de libertad, Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín, para quien pidieron 2 años de prisión, y Liz Elena Martínez Robles,para quien solicitaron 3 años y 6 meses de encierro.

En cuanto a los abogados Liz Martínez, Nélida Alcaráz y Marcos Velázco, para la Fiscalía, cometieron en calidad de cómplices los hechos de asociación criminal, extorsión, tráfico de influencia y cohecho pasivo agravado.

Imputación por “carachenta” sin contar con pruebas

En diciembre de 2022 la entonces fiscala Ana Girala, a través de la secretaria fiscal Griselda Acha, solicitó la suma de G. 20.000.000 para evitar imputar a una persona que no contaba con merito para ser procesada, en un caso de supuesto aborto y comercialización de medicamentos no autorizados.

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“Por carachenta, demasiado co le quiero imputar a esta señora de carachenta pero me pongo nomás a pensar con nuestro informe de medicina legal, cómo vamos a demostrar de que tuvo, que hizo el aborto, tenemos el bebé, tenemos todo pero dice que no fue un aborto provocado y ese informe no nos ayuda y no nos va a ayudar”, expresó Girala en un mensaje enviado a la secretaria Griselda Acha.

Como la investigada no cumplió con la suma de dinero solicitada, Girala presentó imputación en su contra, según resaltaron en sus alegatos conclusivos los fiscales Francisco Cabrera y Verónica Valdez.

En otro caso, también de diciembre de 2022, la entonces agente Ana Girala, a través de la secretaria Griselda Acha, solicitó canastas navideñas a Eladio Ortega, con la intención de favorecerlo en una causa y con el argumento de que “ya les hizo trabajar mucho”. Dicha persona cumplió con el pedido y entregó como “obsequio” las canastas de Navidad, que fueron repartidas a todos en la Unidad Fiscal N° 1 de San Lorenzo.

Merienda y otros pedidos de Girala, según fiscales

Los fiscales Francisco Cabrera y Verónica Valdez afirmaron que el esquema de coima y extorsión, supuestamente liderado por la propia Ana Girala, quedó demostrado también en una causa por supuesta violencia familiar, de octubre de 2022, en la que la entonces agentes fiscal, a través de la secretaria Griselda Acha, solicitó la suma de G. 4.000.000, que luego disminuyo a G. 3.000.000 y posteriormente a G. 2 millones, para no imputar al denunciado, quien finalmente no abonó las sumas requeridas y fue imputado.

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Lo escandaloso en esa causa es que, según los alegatos finales del Ministerio Público, además de solicitar sumas de dinero al denunciado, a fin de no presentar imputación, la entonces fiscal Ana Girala y su secretaria Griselda Acha pidieron “para la merienda” a la víctima del hecho, a fin de recibir su testimonio.

El 30 de octubre de 2022 la secretaria Griselda Acha le envió un mensaje a la fiscal Ana Girala diciéndole: “Al final vino la chica”, la entonces agente del Ministerio Público le preguntó “Quien chica?”, y recibió como respuesta: “Esta de violencia, de ayer”.

Sobre dicha situación, la acusada Ana Girala le dijo a la secretaria: “Por lo menos para la merienda”, por lo que posteriormente Griselda Acha Alcaraz contestó: “Por lo menos para la merienda le dije, Y sin problema me dijo” y Girala respondió con un sticker.

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Parrilla o mesa de lapacho para quincho

Las conversaciones mantenidas entre octubre y diciembre de 2022, entre la entonces fiscal Ana Girala y la secretaria Griselda Acha, demuestran cómo avanzaban en las negociaciones para formular una imputación en el marco de una causa por supuesta producción de documentos no auténticos, que tenía como denunciante a un conocido de la secretaria fiscal ahora acusada.

En ese sentido, según los alegatos finales del Ministerio Público, mediante las conversaciones entre Girala y Acha en el juicio quedó probado que las acusadas solicitaron la suma de G. 30.000.000 para imputar al ciudadano Sergio Giménez Paredes, pero del monto que solicitaron, recibieron la suma de G. 15.000.000.

En noviembre de 2022, cuando Grisela Acha le comentó a Girala, a través de mensajes de texto, que el denunciante solo estaba dispuesto a pagar la suma de G. 15.000.000 la agente fiscal respondió: “Acepto parilla”.

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Ante esta respuesta, Griselda Acha expresó a la agente fiscal: “JajjA, Le voy a decir”; y Ana Girala contestó a la secretaria fiscal: “Y si, O una mesa de lapacho de Quincho”.