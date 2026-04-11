Exfiscala negociaba por canastas, parrilla y mesa para quincho, pero era dura con “carachentos”, según MP

Los fiscales Verónica Valdez y Francisco Cabrera, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, afirmaron que en el juicio oral y público quedó demostrado que la exfiscal Ana Elizabet Girala López cometió los hechos punibles de cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado (coima), extorsión y persecución de inocentes, en el tiempo que estuvo como agente de la Unidad Penal N° 1 de San Lorenzo.

De los 28 casos presentados en la acusación los agentes del Ministerio Público aseguraron que en al menos 15 casos se probó que Girala habría negociado los procesados, con la colaboración de su entonces asistente Christi Magalí Ortega Domínguez, y la secretaria Griselda Beatriz Acha Alcaraz; también enjuiciadas en la presente causa penal.

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Los demás acusados son los abogados Marcos Aurelio Velazco Mendoza, Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín y Liz Elena Martínez Robles.

El juzgamiento de la causa está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos integrado por las juezas Yolanda Morel (presidenta), Ana Rodríguez Brozón y Karina Cáceres, quienes fijaron la continuidad del juicio para el viernes 17 de abril, desde las 7:30 hasta las 10:30, con la última parte de los alegatos conclusivos de los fiscales del caso.

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Imputación por “carachenta” sin contar con pruebas

En diciembre de 2022 la entonces fiscala Ana Girala, a través de la secretaria fiscal Griselda Acha, solicitó la suma de G. 20.000.000 para evitar imputar a una persona que no contaba con merito para ser procesada, en un caso de supuesto aborto y comercialización de medicamentos no autorizados.

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“Por carachenta, demasiado co le quiero imputar a esta señora de carachenta pero me pongo nomás a pensar con nuestro informe de medicina legal, cómo vamos a demostrar de que tuvo, que hizo el aborto, tenemos el bebé, tenemos todo pero dice que no fue un aborto provocado y ese informe no nos ayuda y no nos va a ayudar”, expresó Girala en un mensaje enviado a la secretaria Griselda Acha.

Como la investigada no cumplió con la suma de dinero solicitada, Girala presentó imputación en su contra, según resaltaron en sus alegatos conclusivos los fiscales Francisco Cabrera y Verónica Valdez.

En otro caso, también de diciembre de 2022, la entonces agente Ana Girala, a través de la secretaria Griselda Acha, solicitó canastas navideñas a Eladio Ortega, con la intención de favorecerlo en una causa y con el argumento de que “ya les hizo trabajar mucho”. Dicha persona cumplió con el pedido y entregó como “obsequio” las canastas de Navidad, que fueron repartidas a todos en la Unidad Fiscal N° 1 de San Lorenzo.

Merienda y otros pedidos de Girala, según fiscales

Los fiscales Francisco Cabrera y Verónica Valdez afirmaron que el esquema de coima y extorsión, supuestamente liderado por la propia Ana Girala, quedó demostrado también en una causa por supuesta violencia familiar, de octubre de 2022, en la que la entonces agentes fiscal, a través de la secretaria Griselda Acha, solicitó la suma de G. 4.000.000, que luego disminuyo a G. 3.000.000 y posteriormente a G. 2 millones, para no imputar al denunciado, quien finalmente no abonó las sumas requeridas y fue imputado.

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Lo escandaloso en esa causa es que, según los alegatos finales del Ministerio Público, además de solicitar sumas de dinero al denunciado, a fin de no presentar imputación, la entonces fiscal Ana Girala y su secretaria Griselda Acha pidieron “para la merienda” a la víctima del hecho, a fin de recibir su testimonio.

El 30 de octubre de 2022 la secretaria Griselda Acha le envió un mensaje a la fiscal Ana Girala diciéndole: “Al final vino la chica”, la entonces agente del Ministerio Público le preguntó “Quien chica?”, y recibió como respuesta: “Esta de violencia, de ayer”.

Sobre dicha situación, la acusada Ana Girala le dijo a la secretaria: “Por lo menos para la merienda”, por lo que posteriormente Griselda Acha Alcaraz contestó: “Por lo menos para la merienda le dije, Y sin problema me dijo” y Girala respondió con un sticker.

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Parrilla o mesa de lapacho para quincho

Las conversaciones mantenidas entre octubre y diciembre de 2022, entre la entonces fiscal Ana Girala y la secretaria Griselda Acha, demuestran cómo avanzaban en las negociaciones para formular una imputación en el marco de una causa por supuesta producción de documentos no auténticos, que tenía como denunciante a un conocido de la secretaria fiscal ahora acusada.

En ese sentido, según los alegatos finales del Ministerio Público, mediante las conversaciones entre Girala y Acha en el juicio quedó probado que las acusadas solicitaron la suma de G. 30.000.000 para imputar al ciudadano Sergio Giménez Paredes, pero del monto que solicitaron, recibieron la suma de G. 15.000.000.

En noviembre de 2022, cuando Grisela Acha le comentó a Girala, a través de mensajes de texto, que el denunciante solo estaba dispuesto a pagar la suma de G. 15.000.000 la agente fiscal respondió: “Acepto parilla”.

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Ante esta respuesta, Griselda Acha expresó a la agente fiscal: “JajjA, Le voy a decir”; y Ana Girala contestó a la secretaria fiscal: “Y si, O una mesa de lapacho de Quincho”.