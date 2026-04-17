¿Paraguay podría perder 400 médicos? Senadora alerta sobre efectos de nueva ley

La Ley N° 7.445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil podría dejar sin profesionales médicos a muchos hospitales del país, según alertaron desde el gremio. La senadora Esperanza Martínez explicó que la normativa establece que solo pueden ser contratados aquellos que cuenten con nacionalidad paraguaya, por lo cual los extranjeros podrían perder sus rubros.

“Una exigencia ahora, después de tantos años, les obliga a hacer la nacionalidad, y eso es un trámite bastante largo”, sostuvo. En ese sentido, advirtió que el plazo de un mes sería insuficiente, lo que podría derivar en la desvinculación de estos trabajadores.

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La parlamentaria señaló que inicialmente el número de afectados rondaba los 200, pero posteriormente el reporte del gremio se elevó a cerca de 400 médicos, provenientes de países como Brasil, Argentina, Cuba, Bolivia, Corea, Pakistán, Colombia, Estados Unidos, Perú y Venezuela, entre otros.

La legisladora alertó que una salida masiva de este personal tendría un fuerte impacto en un sistema de salud que ya enfrenta escasez de recursos humanos. “Imaginate que de repente salgan 400 médicos del sistema de salud, en un país donde ya faltan profesionales”, cuestionó.

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Plantean modificar la ley y evitar aplicación retroactiva

Martínez consideró necesario revisar la normativa y aplicar medidas de transición para no perjudicar a quienes ya forman parte del sistema. Enfatizó que no se puede aplicar la ley de manera retroactiva a médicos que ingresaron mediante concursos previos y que actualmente cumplen funciones.

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Además, señaló que el tema debe analizarse también en el marco de acuerdos regionales como el Mercosur, que contemplan la movilidad y cooperación entre profesionales.

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En ese contexto, la senadora advirtió que, de mantenerse la medida sin cambios, Paraguay podría enfrentar consecuencias en términos de reciprocidad con otros países, que podrían restringir el acceso de médicos paraguayos en el exterior.

Finalmente, insistió en la necesidad de una solución urgente para evitar una crisis mayor en el sistema sanitario y garantizar la continuidad de los servicios médicos. “Hay que buscar una solución de contingencia ahora, para que estas personas no sufran daño y se pueda sostener el sistema”, concluyó.