Recurren a cirugías programadas ante carencias en Hospital Básico de Choré

Las intervenciones quirúrgicas contemplan colecistectomías (piedras en la vesícula), hernias y otros tratamientos de baja complejidad.

En la zona, este tipo de tratamiento, se realiza en muy pocos hospitales públicos, como el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, San Pedro, Santaní, Choré, Itacurubí del Rosario, entre otros, pero que en la mayoría de los casos solamente beneficia a los pacientes más graves, debido a que los nosocomios no están equipados y no cuentan con suficientes cirujanos para los procedimientos, haciendo que muchas personas sean incluidas en la lista de espera.

Facilitar el acceso para el tratamiento

Al respecto, el director de la Segunda Región Sanitaria, Dr. Darío Soria, explicó que en esta ocasión la jornada quirúrgica se decidió llevar al Hospital Básico de Choré para beneficiar a 26 pacientes con cirugías programadas de baja complejidad, teniendo en cuenta que solamente de esta manera se va a priorizar a la gente que se encuentra en la lista de espera, trabajando en equipo y recorriendo las distintas ciudades de San Pedro, mencionó.

El equipo de trabajo está integrado por 50 profesionales de blanco, entre ellos 20 médicos cirujanos y anestesiólogos, además de licenciados en enfermería, todos bajo la coordinación del director de la Segunda Región Sanitaria, Dr. Darío Soria.

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Conforme a la manifestación de los encargados de realizar la atención médica, varias de estas personas provienen de las colonias rurales de Choré y otras de las comunidades adyacentes.

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Próxima atención en Capiibary

Otra de las actividades quirúrgicas programadas en esta modalidad se estará llevando a cabo en el Hospital Básico del distrito de Capiibary, la próxima semana, con los mismos médicos cirujanos y acompañados por el personal de blanco del nosocomio de esta ciudad, según informaron.

Equipar los hospitales

En lo que refiere al reclamo más frecuente de la ciudadanía, tiene que ver con el pedido de equipamiento, contratación de personal de blanco y suficientes medicamentos para los hospitales públicos del departamento de San Pedro, con una cantidad poblacional de más de 400 mil habitantes.