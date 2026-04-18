Denuncian presunta negligencia a bebé en hospital de Fernando de la Mora

Iris Leguizamón, madre de un bebé de seis meses, denunció que su hijo, quien era tratado por una infección en la piel, sufrió una reacción grave luego de recibir una dosis mayor de antibiótico el pasado viernes en el Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

Según el relato, el niño fue llevado al centro asistencial el miércoles, día en que recibió la primera dosis del medicamento. El tratamiento continuó el jueves y viernes, con una dosificación inicial de un miligramo en los primeros días.

La denunciante afirmó que el viernes se le administró una cantidad mucho mayor. “Agarró el frasco y le puso la mitad. Le puso directo en su vena”, relató.

Tras la aplicación, el bebé comenzó a toser, se desvaneció y presentó babeo. Indicó que, posteriormente, le aplicaron varios inyectables para estabilizar al niño, sin mayores explicaciones por parte de la médica.

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Intento de traslado e intubación

Tras el episodio, la madre refirió que una doctora habría insistido en que los padres firmaran un documento para autorizar el traslado del niño a otra dependencia con el fin de intubarlo. Sin embargo, la denunciante señaló que su hijo comenzó a reaccionar favorablemente de forma repentina.

La mujer también aseguró que escuchó a una profesional de salud instruir a su equipo a modificar el resumen clínico.

Según su versión, se habría intentado justificar el hecho como una reacción a una dosis controlada de un miligramo, como en días anteriores, y se habría tirado el frasco del medicamento utilizado para no dejar evidencias.

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Bebé se recupera, pero madre insiste en negligencia

Actualmente, el bebé se encuentra fuera de peligro y en mejor estado de salud. No obstante, la madre insiste en que hubo negligencia y acusa principalmente a una licenciada en enfermería como la responsable de haber aumentado la dosis del fármaco, pese a que —según afirma— ella advirtió sobre la situación.

“Si le hicieron esto a mi bebé, imaginate qué le pueden hacer a otra criatura”, expresó.