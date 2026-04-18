Esto informó la Dinac sobre el mortal accidente aéreo en Minga Guazú

A través de sus redes oficiales, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) difundió un comunicado oficial sobre el mortal accidente que se registró este sábado en inmediaciones del Aeropuerto Guaraní, en Minga Guazú, Alto Paraná.

El informe detalla que la aeronave Cessna 404B, registrada con la matrícula ZP-BEE y a nombre de la empresa Aerotax SA, se encontraba operando al servicio de la empresa Prosegur SA.

Continúa diciendo que la aeronave bimotor transportaba en su interior cuatro ocupantes, dos de ellas tripulantes y dos pasajeros; estos últimos, funcionarios de la empresa de caudales. Asimismo, la Dinac confirma el fallecimiento del piloto al mando, general (R) Fernando Noldin, y el traslado del resto de los ocupantes para su asistencia en hospitales de la zona.

Sobre el accidente aéreo registrado esta tarde, compartimos el comunicado oficial⬇️#ComunicadoOficial #DINACPY pic.twitter.com/Ogz8dgnkon — DINAC Paraguay (@dinacpy) April 18, 2026

En base a reportes preliminares, la institución informa que la aeronave sufrió una falla en el motor izquierdo durante el vuelo, lo que derivó en su posterior precipitación a tierra.

“Desde el primer momento se activaron los protocolos correspondientes, trabajando de manera coordinada con los servicios de emergencia y seguridad aeroportuaria, que ya se encuentran desplegados a fin de verificar la situación de los pasajeros y esclarecer los hechos”, señala el comunicado.

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