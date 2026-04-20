50 años de la Pascua Dolorosa: el testimonio de Constantino Coronel, un sobreviviente de la represión stronista

Constantino Coronel (95) es un destacado líder social y político del departamento de Misiones y fue uno de los fundadores de las Ligas Agrarias Cristianas (LAC).

Durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), jugó un papel importante en la defensa de los derechos de los campesinos y en la lucha por la tierra y la justicia.

En la época de la represión del régimen stronista en la denominada Pascua Dolorosa de abril de 1976, fue uno de los principales objetivos debido a su condición de líder y fundador de la LAC.

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Llegó a ser torturado y herido con arma de fuego como represalia por su lucha opositora a la dictadura.

En ese contexto, Constantino Coronel mencionó que fue un hecho de crueldad que no se puede contar en simples palabras, porque miles de compatriotas fueron torturados, ejecutados y algunos desaparecidos, sin paradero hasta la fecha.

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“Fue un acontecimiento que no se puede traducir en simples palabras, pero fue uno de los más importantes porque la civilidad de quienes tienen conciencia de amor al pueblo y que han hecho su entrega para defender sus ideales son y serán recordados por siempre, y de que la resistencia paraguaya existió, existe y seguirá existiendo por el bien de una nación”, señaló Coronel.

Asimismo, mencionó que tener conciencia de lucha y defender la vida les costó muy caro, ya que esos ideales estaban en contra del régimen dictatorial y eso detonó la represión más cruel de la historia, denominada la Pascua Dolorosa.

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“Donde costó la vida de muchos hermanos nuestros, como también la desaparición de otros, de los cuales hasta la fecha no se sabe su paradero. Fueron más de tres mil personas detenidas en Misiones, quienes fueron torturadas de todas las formas posibles”, agregó.

Coronel recordó cuando fue detenido en la madrugada del 5 de abril de 1976.

“Esa madrugada fue asaltada mi casa; en ese momento había siete criaturas durmiendo en la casa y, de repente, escuchamos los disparos de las metralletas por todos lados, lo cual, gracias a Dios, no alcanzó a ninguno de mis hijos, pero a la mañana siguiente juntaron los casquillos de las balas, encontrando una cantidad considerable”, relató Coronel.

Fue encarcelado primeramente en el Departamento de Investigaciones de la Policía de la capital del país, donde sufrió tormentos por parte de Pastor Coronel; posteriormente, pasó a guardar prisión en Emboscada durante cinco años, donde también fue torturado diariamente, indicó.

Constantino Coronel fue liberado en el año 1981, lo cual fue posible tras la intermediación de Amnistía Internacional, organización que logró que fuera trasladado directamente de la cárcel al aeropuerto internacional, en ese entonces llamado “Aeropuerto Internacional Presidente Stroessner”, hoy Silvio Pettirossi, para partir al exilio..

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Coronel fue exiliado a Washington D. C., Estados Unidos. A su llegada a la capital norteamericana, estudios médicos revelaron que tenía esquirlas de bala alojadas entre el cráneo y el cerebro, resultado del ataque que sufrió durante su captura en abril de 1976.

Señaló que estuvo exiliado por 10 años y que, a su regreso, fue muy difícil, ya que sufrió el rechazo social por mucho tiempo, junto a su familia.