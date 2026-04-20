El argumento de Dinatran para reajustar tarifas y qué hacer frente a casos de sobrecosto

La Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) actualizó el cuadro tarifario del transporte público de corta, media y larga distancia tras un incremento sostenido de los combustibles que, según explicó Renato Angulo, director jurídico de la institución, comenzó a sentirse desde los primeros días de marzo.

“Sabemos que desde comienzos de marzo empezamos a tener una suba del precio de los combustibles en general por un conflicto bélico en Medio Oriente. Eso necesariamente, más tarde o más temprano, iba a impactar en el costo de la de la tarifa y eso también se traduce en un aumento de precio de pasajes”, señaló.

Angulo remarcó que las empresas permisionarias bajo la órbita de Dinatran no reciben subsidio del Estado, a diferencia del sistema de transporte del Área Metropolitana, razón por la cual, un aumento en los combustibles desemboca indefectiblemente en la variación de los precios de pasajes.

“Cuando aumenta una de las variables, en este caso una de las principales como es el combustible, lastimosamente nos obliga a tomar este tipo de reajuste. Es un informe y es un decreto que nadie quiere firmar”, dijo.

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¿Qué hacer ante posibles casos de sobrecosto?

Angulo indicó que los nuevos precios fueron difundidos a través de un Decreto Oficial y canales de la Presidencia y Dinatran. En ese sentido, anunció una campaña de socialización para que la información sea accesible para los usuarios.

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“No puede poner un precio por encima de lo que establece el decreto y la reglamentación. No pueden cobrar más o menos. Por ejemplo, el servicio diferencial removido Asunción-Coronel del Oviedo estaba en G. 41.200 y subió a G. 45.600. El servicio directo, que es sin escala, sin frenar, que no sea removido, tiene otro precio (...) O sea, si cobran por encima de 45.600, por favor, le invitamos que nos digan cuál es la empresa”, manifestó.

Ante denuncias de sobrecostos, afirmó que existen mecanismos de control y sanción. Para ello, los pasajeros pueden recurrir a los siguientes mecanismos:

Denunciar en el portal web de Dinatran

Reportar el caso en puestos de control o en la Estación de Buses

Aportar datos que ayuden a identificar la empresa infractora: foto del ticket; hora y tramo del viaje

Cómo se define corta, media y larga distancia

La discusión expone una zona gris frecuente para el pasajero: qué recorridos caen bajo Dinatran y cuáles pertenecen al esquema regulado por el Viceministerio de Transporte. Según Dinatran, las categorías están definidas por normas específicas: la Ley Nº 1590/00 que crea la institución y la Ley N° 7617 que establece la rectoría sobre el transporte terrestre.

Aunque en términos de kilometraje, el vocero explicó que desde 100 kilómetros se considera media distancia y a partir de 200 kilómetros correspondería larga distancia.

“Te pongo un ejemplo, la ciudad de Paraguarí está dentro del área de 50 kilómetros de la ciudad de Asunción, pero no forma parte del Área Metropolitana porque no está dentro de la ley que define el Área Metropolitana de Asunción”, añadió.

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Tarifas distintas para un mismo trayecto

Una de las situaciones que más confusión genera es la coexistencia de servicios que ingresan al Área Metropolitana con esquemas tarifarios distintos entre Dinatran y el Viceministerio de Transporte. En la lista difundida por Dinatran aparece, por ejemplo, Fernando de la Mora con un precio de G. 4.100.

Angulo explicó que existen permisionarias que entran al Área Metropolitana y por eso aparece ese precio en su cuadro, pero difiere del sistema del VMT teniendo en cuenta que la base tarifaria se calcula desde distintas cabeceras y reiteró que las empresas de Dinatran no están subsidiadas.