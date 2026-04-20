Mineros de Vallemí piden la destitución del presidente de la INC por supuestas irregularidades en la adjudicación de canteras

Los manifestantes realizaron el bloqueo del acceso a la báscula por donde deben pasar los camiones que extraen la materia prima para la fabricación de cal de INC. Según los integrantes de las distintas organizaciones de personas dedicadas a la actividad minera, existen muchas irregularidades en la adjudicación de canteras.

Según la presidenta de la Asociación de Mineros Cantereros y Afines de Cerro Tigre Zona Norte (Asomic), Ruth Escobar, hace más de un año vienen solicitando a la INC la firma de un contrato por cinco años para la explotación de la cantera. Sostuvo que los pedidos han sido denegados por el presidente de la cementera estatal, Gerardo Guerrero Agusti.

Lea más: Presidente de INC admite que los bonos soberanos dejaron de pagarse desde el 2018

Mencionó además que los mineros habían sido reubicados en una zona donde se tiene una baja calidad mineral de la materia prima, lo que ha afectado a las pequeñas empresas. Los trabajadores pidieron otro lugar para seguir trabajando, pero la INC les negó el espacio, denunció.

Dijo también que la manifestación es por tiempo indefinido y que solicitan una audiencia con el presidente de la República, Santiago Peña, para hacerle conocer lo que está sucediendo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Privilegio para precandidato

Las irregularidades en la adjudicación se dan por una cuestión meramente política, aseguró Ruth Escobar. Supuestamente, Guerrero Agusti beneficia al concejal municipal y precandidato a la Intendencia de San Lázaro, Julián Ortiz, quien es del Movimiento Honor Colorado.

“Históricamente la INC puede asignar a cada persona para trabajar 30x50 metros. Al candidato político se le asignó una hectárea y media, donde supuestamente es una reserva”, lamentó Escobar.