Nacionales
20 de abril de 2026 - 17:51

Mineros de Vallemí piden la destitución del presidente de la INC por supuestas irregularidades en la adjudicación de canteras

Veinte manifestantes sostienen carteles en colores de la bandera paraguaya, exigiendo un contrato y la destitución del presidente.
Un grupo de personas en Vallemí protesta por la destitución del presidente de la INC, licenciado Gerardo Guerrero Agusti.Aldo Rojas

Siete asociaciones y cooperativas de mineros ubicados en Vallemí iniciaron este lunes una manifestación en la que piden la destitución inmediata del presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC), Gerardo Guerrero Agusti, por supuestas irregularidades en la adjudicación de canteras. Además, solicitan que la cementera estatal firme un contrato por cinco años con los mineros, quienes desde hace más de un año no trabajan, según denunciaron.

Por Aldo Rojas

Los manifestantes realizaron el bloqueo del acceso a la báscula por donde deben pasar los camiones que extraen la materia prima para la fabricación de cal de INC. Según los integrantes de las distintas organizaciones de personas dedicadas a la actividad minera, existen muchas irregularidades en la adjudicación de canteras.

Según la presidenta de la Asociación de Mineros Cantereros y Afines de Cerro Tigre Zona Norte (Asomic), Ruth Escobar, hace más de un año vienen solicitando a la INC la firma de un contrato por cinco años para la explotación de la cantera. Sostuvo que los pedidos han sido denegados por el presidente de la cementera estatal, Gerardo Guerrero Agusti.

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Mencionó además que los mineros habían sido reubicados en una zona donde se tiene una baja calidad mineral de la materia prima, lo que ha afectado a las pequeñas empresas. Los trabajadores pidieron otro lugar para seguir trabajando, pero la INC les negó el espacio, denunció.

Fila de camiones estacionados en camino de tierra, rodeados de vegetación y cielo despejado.
Estos camiones no pudieron salir de la zona de la cantera porque los manifestantes bloquearon el acceso a la báscula.

Dijo también que la manifestación es por tiempo indefinido y que solicitan una audiencia con el presidente de la República, Santiago Peña, para hacerle conocer lo que está sucediendo.

Privilegio para precandidato

Las irregularidades en la adjudicación se dan por una cuestión meramente política, aseguró Ruth Escobar. Supuestamente, Guerrero Agusti beneficia al concejal municipal y precandidato a la Intendencia de San Lázaro, Julián Ortiz, quien es del Movimiento Honor Colorado.

“Históricamente la INC puede asignar a cada persona para trabajar 30x50 metros. Al candidato político se le asignó una hectárea y media, donde supuestamente es una reserva”, lamentó Escobar.

Plano georreferenciado del inmueble de la Asociación Ita Ybate, con dimensiones y coordenadas visibles.
Según la denuncia, la INC otorgó el usufructo de más de una hectárea y media a una asociación vinculada al actual concejal municipal y precandidato a la intendencia de San Lázaro, Julián Ortiz (ANR-HC).