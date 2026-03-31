Presidente de INC admite que los bonos soberanos dejaron de pagarse desde el 2018

El Ejecutivo, a través del Decreto N.º 5685 el miércoles último, 25 de marzo, volvió a modificar el calendario de pagos de la Industria Nacional del Cemento (INC), ante la imposibilidad de la cementera de cumplir con el servicio de la deuda generada por esos bonos en 2014, cuyas inversiones resultaron un fracaso.

El documento oficial señala que la INC solicitó el año pasado una nueva reestructuración de las cuotas vencidas y por vencer, derivadas del convenio de préstamo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ante la falta de capacidad financiera de la empresa para afrontar la deuda.

Según los datos, la estatal ya acumulaba compromisos impagos por más de US$ 6 millones. Con la nueva recalendarización, deberá pagar desde abril de este año unos US$ 75.181 mensuales en concepto de intereses. Este monto aumentará a US$ 291.374 desde 2028 y a US$ 408.700 desde 2029, hasta que complete el pago total en 2044.

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En cuanto a la amortización del capital, informan que comenzará en agosto de 2035, con pagos anuales de alrededor de US$ 6,7 millones, hasta cubrir los US$ 67 millones correspondientes al capital.

Deuda dejó de pagarse cinco años casi

El presidente de la INC, Gerardo Guerrero, confirmó que la deuda vinculada con los bonos dejó de pagarse durante casi cinco años.

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“Desde el segundo semestre del 2018 hasta el 2023 dejaron de pagarse los intereses de los bonos soberanos. Cuando asumimos, intentamos retomar los pagos, pero al analizar la situación vimos que era inviable ponernos al día con todo lo acumulado”, explicó.

En ese sentido, justificó el pedido de una nueva recalendarización al señalar que asumir de golpe la deuda atrasada hubiera sido “irresponsable”, debido a la falta de capacidad financiera de la empresa estatal.

Guerrero detalló que el incumplimiento no afectó solo a un esquema, sino a tres decretos distintos que regulaban los pagos, los cuales no se cumplieron entre 2018 y 2023.

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“Estamos hablando de aproximadamente seis millones de dólares acumulados. Era imposible pagar lo vencido más las cuotas corrientes”, indicó.

Ahora prometen capacidad de pago

El titular de la INC aseguró que, con el nuevo esquema aprobado por decreto, la empresa podrá cumplir los pagos establecidos.

“La primera cuota vence en abril de 2026 y desde ahí comenzamos a pagar. Tenemos capacidad para cumplir con estos montos”, afirmó.

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No obstante, el mayor peso de la deuda lo trasladarán a largo plazo, ya que el pago del capital se iniciará recién en 2035, lo que implicará un fuerte incremento en los compromisos financieros de la estatal.

“Ahí van a subir mucho los montos, pero la idea es dejar ordenada la situación y hacer una previsión financiera para poder cumplir”, sostuvo Guerrero.

La nueva reestructuración vuelve a evidenciar las dificultades de la INC para sostener el pago de una deuda originada en proyectos financiados con bonos soberanos que no lograron revertir la crítica situación financiera de la empresa.