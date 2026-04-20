Vecinos de Santa Librada reclaman obras de desagüe prometidas por Nenecho

En 2022, la Municipalidad de Asunción anunció la construcción del desagüe pluvial de la Cuenca Universidad Católica (o Bartolomé de las Casas), un proyecto clave para mitigar las inundaciones en el barrio Santa Librada.

A través de sus canales oficiales, la administración municipal aseguraba que el anteproyecto estaba listo y la licitación era inminente. Sin embargo, a dos años de aquel anuncio, en la intersección de Guillermo Molinas y Raúl Casal no se ha movido una sola piedra.

“Cuando llueve acá es terrible. Prácticamente no se puede salir a la calle y, además, el agua termina ingresando en la mayoría de las casas, pues están en una zona baja”, apuntó Nidia González, presidenta comisión Campamento Cerro León.

Seguido, afirmó: “Nos presentaron el proyecto (desagüe pluvial), pero después de eso no vinieron más. A los políticos ya no les creemos más, porque siempre prometen, pero nunca cumplen”.

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Para financiar esta y otras obras de infraestructura, la gestión del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez emitió los denominados “Bonos G8”. Aunque el dinero estaba destinado específicamente a la modernización de la capital, el proyecto nunca arrancó.

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Según revela el reciente informe de intervención a la Municipalidad, los fondos recaudados para el desagüe pluvial tuvieron un destino muy distinto a las tuberías. Se utilizaron para el pago de salarios y otros gastos corrientes considerados irregulares.

Mientras el presupuesto se diluía en la estructura administrativa, los vecinos de Santa Librada permanecen expuestos a los mismos problemas de infraestructura que la Comuna prometió solucionar hace ya dos años.