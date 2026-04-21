Denuncian posible daño de G. 1,8 billones por licitación fallida de Petropar

El diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) presentó ante la Fiscalía el pedido de apertura de una causa penal contra autoridades de Petropar por presunta indefención de los intereses de la institución y por ende, potencial daño patrimonial, así como adulteración de documentos, entre otros hechos vinculado al contrato de provisión de combustible con la empresa Doha Holding Group LLC, de Alejandro Domínguez Pérez.

“Amparado bajo el artículo 18 de la Constitución Nacional, he solicitado que se abra de oficio una investigación con respecto a la compra del combustible Catari de la empresa Doha Holding”, mecionó el parlamentario.

A renglón seguido mencionó que Petropar se escuda bajo una una excusa de que no existió daño, de que no salió un ningún guaraní del erario público. “Pero esto pudo haber ocasionado un daño patrimonial al Estado”, dijo.

El 30 de septiembre de 2024, Petropar adjudicó a Doha Holding Group LLC la provisión de 100.000 toneladas de gasoil por US$ 61 millones. A pesar de que la entrega inicial debía ocurrir en octubre de 2024, la firma no ha entregado un solo litro de combustible a la fecha.

“El Ministerio Público debe indagar de oficio el caso, ya que hay involucrados unos 1,8 billones de guaraníes en posible daño colateral por compras vía excepción al no llegar jamás el combustible catarí“, remarcó.

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En otro momento, el diputado aclaró que no es una denuncia, sino una solicitud de apertura de oficio de una investigación de la administración de Eddie Jara con respecto a la compra de combustible Catari, que nunca llegó.

Por otra parte, el diputado Espínola fue consultado sobre el cuestionamiento hacia los títulos universitarios de Yamil y Nasser Esgaib. “Nosotros nos desayunamos el día de hoy con respecto a esta situación. Es algo que debería explicar nuestro colega”.

“Esto es totalmente inaceptable en esta cámara que debemos demostrar prestigio a través de nuestra conducta. Vamos a solicitarle para que pueda dar su versión acerca de la situación para poder analizarlo en bancada. Pero desde ya es una situación que afecta mucho a un congreso de la nación muy desprestigiado”, concluyó.