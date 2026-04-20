Política
20 de abril de 2026 - 11:06

Combustible catarí: Piden investigación penal contra Petropar y empresa de hijo de titular de Conmebol

Alejandro Domínguez (p); Alejandro Domínguez Pérez, representante de Doha Holding; Eddie Jara, presidente de Petropar; y Julio Jiménez, asesor jurídico de la firma catarí (i a d). De Victor Ferreira <vicfer9204@gmail.com> Destinatario foto <foto@abc.com.py> Fecha 15-02-2025
Alejandro Domínguez (p); Alejandro Domínguez Pérez, representante de Doha Holding; Eddie Jara, presidente de Petropar; y Julio Jiménez, asesor jurídico de la firma catarí (i a d). De Victor Ferreira <vicfer9204@gmail.com> Destinatario foto <foto@abc.com.py> Fecha 15-02-2025Gentileza

Un pedido de apertura de una causa penal fue presentado hoy ante el Ministerio Público por encubrimiento de Petróleos Paraguayos (Petropar) a la empresa Doha Holding, de Alejandro Dominguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol Alejandro Dominguez, a la cual la beneficiaron con más de una decena de postergaciones y pese a las cuales siguieron incumpliendo el contraro de provisión del famoso combustible catarí. El pedido fue promovido por el diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté).

Por ABC Color

Esta mañana el diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) presentó ante la Fiscalía el pedido de apertura de una causa penal contra autoridades de Petropar por presunta indefención de los intereses de la institución y por ende, potencial daño patrimonial, así como adulteración de documentos, entre otros hechos vinculado al contrato de provisión de combustible con la empresa Doha Holding Group LLC, de Alejandro Dominguez Pérez.

Solicito, bajo el amparo del art. 18 del Código Procesal Penal, la apertura de una investigación penal de oficio para determinar la existencia del hecho punible de lesión de confianza (Art. 192 CP) y otros tipos legales vinculados a la ejecución del contrato entre Petróleos Paraguayos (Petropar) y la firma Doha Holding Group LLC”, señala el documento presentado ante Fiscalía.

El legislador afirmó que el Ministerio Público debe indagar de oficio el caso, ya que hay involucrados unos 1,8 billones de guaraníes en juego y ademas posibles daños colaterales.

Los puntos centrales alertados a la Fiscalía son:

  • Un incumplimiento absoluto tolerado por la estatal
  • Favorecimiento excepcional e ilegal mediante prórrogas.
  • Posible indefensión patrimonial por garantias inejecutables.
  • Posible falsedad documental:
  • El daño colateral: Compras de emergencia por vía de la excepción:

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