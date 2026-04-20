Combustible catarí: Piden investigación penal contra Petropar y empresa de hijo de titular de Conmebol

Esta mañana el diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) presentó ante la Fiscalía el pedido de apertura de una causa penal contra autoridades de Petropar por presunta indefención de los intereses de la institución y por ende, potencial daño patrimonial, así como adulteración de documentos, entre otros hechos vinculado al contrato de provisión de combustible con la empresa Doha Holding Group LLC, de Alejandro Dominguez Pérez.

“Solicito, bajo el amparo del art. 18 del Código Procesal Penal, la apertura de una investigación penal de oficio para determinar la existencia del hecho punible de lesión de confianza (Art. 192 CP) y otros tipos legales vinculados a la ejecución del contrato entre Petróleos Paraguayos (Petropar) y la firma Doha Holding Group LLC”, señala el documento presentado ante Fiscalía.

El legislador afirmó que el Ministerio Público debe indagar de oficio el caso, ya que hay involucrados unos 1,8 billones de guaraníes en juego y ademas posibles daños colaterales.

Los puntos centrales alertados a la Fiscalía son:

Un incumplimiento absoluto tolerado por la estatal

Favorecimiento excepcional e ilegal mediante prórrogas.

Posible indefensión patrimonial por garantias inejecutables.

Posible falsedad documental:

El daño colateral: Compras de emergencia por vía de la excepción:

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