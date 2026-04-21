El mensaje de la Iglesia de Paraguay en memoria del Papa Francisco, a un año de su muerte

El cardenal Adalberto Martínez, arzobispo de Asunción, se sumó a los miles de mensajes de líderes, religiosos y artistas de todo el mundo, quienes rindieron tributo al Papa Francisco, al recordarse el primer aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 21 de abril del año pasado.

El argentino Jorge Bergoglio fue elegido sumo pontífice de la Iglesia Católica en 2013 y visitó Paraguay en 2015, donde brindó una misa en Ñu Guasú, tuvo un encuentro con jóvenes en la Costanera de Asunción y también visitó la Basílica de Caacupé, donde brindó su recordado homenaje a la mujer paraguaya.

“¡Qué grande es la misericordia de Dios que nos regaló un pastor bueno, un padre cercano, humilde y misericordioso, que supo caminar con su pueblo y que amó profundamente al Paraguay y a los paraguayos!“, reza parte del mensaje del cardenal Martínez.

El 29 de mayo del 2022, el Papa Francisco nombró a 21 nuevos cardenales, entre ellos el primero de Paraguay: Adalberto Martínez Flores.

“Recen por mí” y “no tengan miedo”, algunas frases célebres del Papa Francisco

El cardenal Martínez recordó en su mensaje algunas de las célebres frases del Papa Francisco, a lo largo de su pontificado de 12 años. Destacó además su sencillez.

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“Recen por mí”, es una de estas oraciones que destacó el religioso compatriota. “Y la oración del pueblo de Dios lo sostuvo en su camino, especialmente en sus últimos días, cuando, en la fragilidad y el sufrimiento, vivió su propia subida a Jerusalén, su propio camino pascual, participando del misterio de la cruz y de la esperanza de la resurrección”, agregó.

Luego, su otra frase fue “No tengan miedo”. “Sabía bien que el miedo habita en el corazón humano, que nace del dolor, de la incertidumbre, de la enfermedad y, en lo más profundo, del temor a la muerte. Pero con la fuerza de la fe nos recordaba que Cristo ha vencido la muerte y que, por eso, podemos caminar con confianza, sabiendo que Él está con nosotros”, afirmó el arzobispo de la capital.

En su visita al país, también había dicho a los jóvenes que no se queden quietos ni se conformen. “Hagan lío”, les dijo. Poco tiempo después, durante protestas de estudiantes secundarios y universitarios, varios jóvenes utilizaron este mensaje como fuente de inspiración.