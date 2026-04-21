Pese a cuestionamientos de ministros, Lorenzo Lezcano es confirmado como fiscal

A propuesta del ministro Luis María Benítez Riera el pleno de la Corte Suprema de Justicia confirmó este martes, en sesión ordinaria, a Lorenzo Lezcano como agente fiscal itinerante. El ministro proponente recordó que el agente afrontó tres denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), pero los tres procesos terminaron con su sobreseimiento.

“Existe otra acusación ante el Jurado (en relación a Lorenzo Lezcano), con relación a la investigación sobre la autoría moral del crimen del fiscal Marcelo Pecci, cuyo estudio fue postergado, en razón de que no solo Lezcano está dentro de la causa sino también los agentes Alicia Sapriza, Federico Delfino y Manuel Doldán”, resaltó Benítez Riera.

Lea más: Cuestionado fiscal Lorenzo Lezcano va por el “rekutu”

Al respecto agregó que el Ministerio Público aguarda los resultados de la investigación de la Justicia de Colombia sobre el crimen del fiscal Marcelo Pecci, lo que constituye un obstáculo procesal, según resalta la propia resolución del JEM al postergar el estudio de la acusación presentada contra Lezcano.

A la propuesta del ministro Luis Benítez Riera se sumaron los ministros Víctor Ríos Ojeda, César Garay Zuccolillo, María Carolina Llanes, César Diesel Junghanns y Alberto Martínez Simón. A su vez el ministro Eugenio Jiménez Rolón se abstuvo de votar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte el ministro Gustavo Santander Dans se opuso a la confirmación de Lezcano y votó por designar en el cargo a la Abg. Silvia Cándida Marcela Acosta, lo otra integrante de la propuesta remitida por el Consejo de la Magistratura a la Corte Suprema de Justicia. A la oposición se adhirió el ministro Manuel Ramírez Candia.

Lea más: Fiscalía cajoneó denuncia del Senado contra fiscal que sabía sobre Santoro

Presuntos nexos de Lorenzo Lezcano con Lalo

Al argumentar su oposición a la confirmación del fiscal itinerante el ministro Gustavo Santander Dans recordó que Lorenzo Lezcano tiene actualmente una investigación preliminar del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en el caso #LaMafiaManda por los chats del agente con el difunto exdiputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes Batista.

Según las conversaciones extraídas del teléfono del fallecido exdiputado colorado, Lalo Gomes tenía constante comunicación con el fiscal Lorenzo Lezcano, desde mucho antes de llegar al Congreso Nacional.

En octubre del 2022, por ejemplo, Gomes le envió el comprobante de una transferencia bancaria enviada a César Achucarro González, a quien identifica como el hermano de Lezcano. Gomes le envió G. 15 millones.

Lea más: Llamativa lentitud del JEM en pesquisa sobre “blanqueo” a Lorenzo Lezcano

Durante todo ese año, conversaron sobre temas varios y causas que se desarrollaban en Pedro Juan Caballero. Según los chats, el fiscal le facilitaba a Gomes información sensible, cuando él ni siquiera había sido elegido como diputado y era solo un conocido empresario y ganadero de la zona.

Por ejemplo, en octubre del 2022, hablaron sobre el crimen de Haylee Acevedo, la hija del gobernador de Amambay, Ronald Acevedo. El fiscal le facilitó a Lalo el nombre de quien habría sido el “campana” que actuó en el tiroteo fatal, a quien identificó como Ramón Aguayo, secretario del presunto narco Marcio Sánchez, alias Aguacate.

Pidió ayuda a Lalo porque “hendy kavaju resa”

Otra de las llamativas conversaciones data del 17 de noviembre del 2023. En esas fechas, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados investigaba a Lorenzo Lezcano por haber permitido que Sebastián Marset se movilice libremente en Paraguay y luego pueda huir.

Lea más: #LaMafiaManda: “Te necesito más que nunca” le decía Lorenzo Lezcano a Lalo Gomes

A través de conversaciones escritas y por audios, Lezcano le pidió al diputado su ayuda porque “hendy kavaju resa (estaba complicada la situación)”. Le consultó qué tal era su relación con el diputado Orlando Arévalo, titular del JEM.

Lalo le respondió con el siguiente audio: “Ñandepoguýpe jareko péape, pea ñande hermano (en nuestras manos le tenemos él, es nuestro hermano)”. Luego, le dijo que solo debía decirle qué tiene que pedirle.

En esa ocasión, él prometió coordinar una reunión con Arévalo y poco después le confirmó que debía ir hasta la vivienda del mismo. “Ya está viendo tu tema”, le garantizó Lalo y compartió la ya conocida por muchos fiscales casa del presidente del JEM.

Lea más: Acusadora del Jurado solicitó la remoción del fiscal Lorenzo Lezcano, por inacción en el caso Marset

Absolución de Lezcano en el JEM

“Hablé con Orlando. Me dijo que mañana se liquida a tu favor”, le prometió Lalo a Lorenzo Lezcano el 4 de diciembre. Al día siguiente, el JEM absolvió al agente del Ministerio Público.

Los miembros del cuerpo colegiado que aprobaron la absolución fueron Alejandro Aguilera, Mario Varela, Derlis Maidana y Arévalo, como presidente del JEM.

“De corazón, en nombre de mi familia, muchas gracias”, expresó Lezcano tras esa noticia. “Para eso estamos, firme, mi querido hermano. A tu lado, por lo que sos y representás para nosotros (sic)“, le respondió Lalo.

Lea más: Jurado “blanquea” al fiscal Lorenzo Lezcano que facilitó huida de Marset

“Jahasapaite la ñandecontrariokuéra ári (pasamos completamente encima de nuestros enemigos), hermano”, destacó el fiscal.