Proyecto de mejoras en el Hospital de Caacupé sigue sin ejecución pese a ajustes técnicos

Aunque el proyecto de mejoras para el Hospital Regional de Caacupé ya fue revisado técnicamente y se prevén modificaciones tras un relevamiento realizado por ingenieros, el director de la Tercera Región Sanitaria, doctor Luis Gómez, confirmó que hasta el momento no se ejecutó ninguna obra en el centro asistencial.

El propio Gómez explicó que el equipo técnico vinculado a la entidad financiadora realizó en febrero un levantamiento de datos en el hospital y que actualmente se trabaja en ajustes al diseño original del proyecto.

Sin embargo, aclaró que estas acciones aún no se han traducido en intervenciones concretas en la infraestructura del nosocomio.

A más de un año del anuncio de una inversión de unos 10 millones de dólares para fortalecer el sistema de salud en Cordillera, las mejoras prometidas por el Gobierno siguen sin concretarse.

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Promesa incumplida

El compromiso, asumido el 24 de enero de 2025 por el presidente Santiago Peña junto a la ministra María Teresa Barán, contemplaba una transformación integral del Hospital Regional de Caacupé, con infraestructura moderna, nuevos equipamientos y la incorporación de más personal médico.

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El anuncio se dio tras el incendio del 18 de enero de 2025 que obligó a evacuar a más de 50 pacientes de áreas sensibles como urgencias, internación y pediatría, dejando al descubierto graves falencias estructurales del principal centro asistencial del departamento.

Las intervenciones previstas incluían mejoras en urgencias, maternidad, cirugía, pediatría y terapia intensiva, pero hasta la fecha no hay avances visibles.

El director del hospital, Hugo Cañete, confirmó que el proyecto continúa sin desarrollarse, en medio de reclamos constantes de usuarios que exigen mejores condiciones de atención. La falta de avances refleja una brecha entre los anuncios oficiales y la realidad del sistema de salud en la región.

Para consultar más detalles, llamamos al número del Ministerio de Salud, pero no obtuvimos respuesta.

Seguimos abiertos a cualquier información adicional.

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