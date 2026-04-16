Peña evadió preguntas sobre posicionamiento de Feprinco que calificó su gobierno de “prebendario” y “populista”

La Feprinco realizó hoy una dura crítica al gobierno cartista al calificarlo de “prebendario” y “populista”, cuestionando la decisión de priorizar el gasto público para sostener la lealtad electoral, antes que el saneamiento de las finanzas públicas, o las reformas estructurales que necesita el Estado.

Esto en el marco de la “economía de guerra” que anunciaron desde el gobierno, debido a la estrepitosa caída de las recaudaciones previstas en el Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) 2026 y las deudas de más de US$ 1.000 millones que mantiene el gobierno con los proveedores farmacéuticos y de la construcción.

El presidente de la República, Santiago Peña, visitó hoy el nuevo local de Comepar ubicado en la ciudad de Areguá, donde fue abordado sobre el posicionamiento de los empresarios, respondiendo en reiteradas ocasiones con evasivas a las consultas de la corresponsal de ABC Color, priorizando preguntas que le hicieron sobre las internas del Partido Colorado.

“Nosotros mismos somos los primeros que decimos que todavía falta mucho, que no estamos satisfechos, que queremos todavía muchísimo más, y esto no queda otra cosa que remangarse y seguir trabajando. Yo sé que esto da para mucho análisis, algunos mirarán solamente los cuestionamientos, otros mirarán probablemente las palabras de apoyo a la gestión del gobierno en el área que nos compete a nosotros y este es un trabajo que requiere una articulación entre los tres poderes del Estado, entre el sector privado, la sociedad civil”, respondió.

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Peña se desentiende del caso Rivas atacando a medios

Al insistirle sobre el posicionamiento de la Feprinco, respondió “ahí está el presidente de la UIP, le pueden preguntar después”. También evadió las preguntas de la corresponsal sobre el tema, argumentando que había otros periodistas que también querían preguntar. Estos preguntaron principalmente sobre la actividad partidaria del mandatario y el lanzamiento de Pedro Alliana como precandidato a Presidente de la República por Honor Colorado.

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Sobre el caso que involucra al senador colorado cartista, Hernán Rivas, quien pese a ser sobreseído en el caso de su supuesto título falso de abogado y que nuevamente fue denunciado, Peña se desentendió al responder que es un tema que se debe dejar a la justicia.

“Yo no tengo nada que opinar. El senador Hernán Rivas es un senador electo de la nación, nosotros tenemos que dejar que la justicia haga su trabajo. Yo, realmente me sorprende como algunos medios de comunicación, en particular el tuyo (ABC Color), se escandalizan muchas veces cuando se es bastante selectivo el escándalo, porque cuando se le dio al mismo tratamiento al también senador nacional, Rafael Filizzola, ahí no hubo ningún escándalo. (...) Ya sabremos escuchar a los que tienen indignación selectiva“, respondió.

Además de la denuncia por el supuesto título falso, ahora también se dio a conocer que la fiscala Patricia Sánchez, quien investiga la causa del supuesto título falso, recibió una amenaza en la que habrían mencionado al propio senador procesado.

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Elevar tope de déficit fiscal

Sobre la propuesta del diputado cartista, César Cerini, de elevar el tope de déficit fiscal para poder pagar la deuda a constructoras y farmacéuticas, respondió que no es una propuesta del Poder Ejecutivo.

“Nosotros no estamos planteando por el momento eso, nosotros estamos trabajando ya con el nuevo ministro de Economía y Finanzas en un plan conciso de corto plazo de regularización de las deudas, tanto con las empresas vialeras que están trabajando con el MOPC, como aquellas que son prestadoras de bienes y servicios dentro del Ministerio de Salud, así que tenemos un plan ya que se está ejecutando, con desembolsos que se están haciendo desde esta misma semana“, precisó.

Insistió en que no requieren que el Congreso haga una modificación, sea en términos del levantamiento del déficit fiscal, o de mayor endeudamiento, pero que, eventualmente, si tienen la necesidad, lo plantearán.

Peña comentó que realizó varias reuniones con senadores, diputados y gobernadores, incluso algunas veces hasta juegan fútbol para definir las líneas políticas del país.

“A mi me tocó el día martes compartir un partido de fútbol con los diputados, el miércoles estuvimos con los gobernadores, que le visitaron al vicepresidente, me visitaron también a mí, y hoy un almuerzo para poder tener un espacio para poder reflexionar todos juntos con los senadores de nuestra bancada para poder ver como está la gestión de ellos y por supuesto, como coordinar mejor las acciones”, detalló.