Robo de fármacos: cayó en control policial, se contradijo y confesó el asalto

Se trata de Ignacio Ramón Martínez Urtado (22), domiciliado en el barrio San Damián de Presidente Franco. Según registros, cuenta con un antecedente por resistencia en el año 2024.

El procedimiento fue realizado esta mañana en el ex Kilómetro 60, cuando agentes de la Subcomisaría 16ª del barrio Santo Domingo realizaban controles preventivos en cumplimiento de una orden de servicio.

Durante la inspección de una camioneta Kia Sportage, los intervinientes solicitaron al conductor descender del vehículo.

El subcomisario Carlos Álvarez explicó que, tras verificar sus antecedentes y notar contradicciones, se le informó que sería derivado al Departamento de Investigaciones. En ese momento, el sospechoso salió de la caseta policial y corrió, pero lo alcanzaron a unos 200 metros del sitio. Una vez reducido, confesó haber actuado como apoyo logístico en el asalto al camión que transportaba medicamentos de la empresa Indufar.

El joven dio detalles del asalto y manifestó a los intervinientes que en su celular encontrarían más detalles del asalto y que el “solo fue un brazo logístico” para el traslado de mercaderías.

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El detenido fue remitido al departamento de Cordillera para continuar con las investigaciones, mientras que el vehículo fue trasladado en grúa debido a que dejó la llave en otro rodado.

El asalto

El asalto ocurrió este martes sobre la ruta PY02, a la altura del Kilómetro 82, cuando un grupo comando interceptó un camión que transportaba medicamentos que tenía como destino Ciudad del Este. El cargamento consistía en tres conservadoras que contenían un total de 3.600 ampollas de tirzepatida, por un total de US$ 280.000.