Tirzepatide: Brasil prohíbe venta e importación de adelgazante paraguayo

La Anvisa de Brasil emitió una normativa en la que estableció la prohibición de almacenamiento, comercialización, distribución, importación, publicidad, transporte y uso de un inyectable con tirzepatide fabricado en nuestro país.

El motivo de la prohibición para las autoridades brasileñas se da ante la venta del producto sin un registro ante la agencia nacional y también apuntan que la empresa no contaría con autorización de funcionamiento en el vecino país.

“Las medidas de inspección determinadas se aplican a toda persona física o jurídica, así como a cualquier medio de comunicación, incluida la importación realizada por personas físicas”, detallan.

Prohibiciones en Brasil

Durante el mes de enero pasado, la mencionada agencia también ya había prohibido la venta, uso, producción, importación, distribución y promoción de inyectables de retatrutida y dos marcas de tirzepatida, ya que estos ingresaban al territorio brasileño de manera clandestina desde Paraguay.

Dos fármacos con tirzepatida y retatrutida de todas las marcas y lotes se ofrecen sin restricciones, incluso a través de redes sociales, pese a no contar con la aprobación sanitaria para la venta legal en Brasil. Allí se las oferta como “bolígrafos adelgazantes” y se venden en mercados informales.

