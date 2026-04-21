Ruta PY22: tramo Concepción-Vallemí continúa con peligrosos baches

Parece que es un cuento de nunca acabar para quienes utilizan esta importante vía, que cruza los distritos de Concepción, Loreto, Paso Horqueta, San Alfredo y llega hasta San Lázaro. Pobladores de Vallemí, mencionaron que se realizaron trabajos de bacheo en varios sectores de este tramo de unos 180 kilómetros.

En zonas muy críticas los pozos se rellenaron con pavimento, explicaron. A pesar de estos trabajos, todavía existen numerosos buracos que son un constante peligro para quienes transitan por esta ruta.

Por estos baches ya se registraron accidentes, los vehículos han tenido desperfectos mecánicos al caer en los pozos. Numerosos neumáticos han tenido que ser cambiados por sufrir cortes o explosiones debido a las deplorables condiciones de la carretera.

Lea más: Video: conductores siguen pidiendo urgente bacheo de la ruta PY22 tramo Concepciòn-Vallemí

Los conductores de diferentes tipos de vehículos deben estar constantemente pendientes para realizar maniobras en el carril contrario, si no vienen otros rodados, para evitar los pozos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El desgaste en el pavimento también se nota en las banquinas, por donde los móviles transitan para esquivar los pozos. En muchas curvas existen los baches, esto es incluso más peligroso para los conductores y demás ocupantes de los rodados que circulan diariamente por esta vía.

Solo remiendos<b> </b>

Así calificó el poblador de Vallemí, Carlos González, a los bacheos realizados en el tramo Concepción-Vallemí. “Ojalá el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), siga realizando esos trabajos para disminuir la peligrosidad en esta ruta”, indicó.

Recordó que existe un proyecto de recapado general de esta importante carretera e incluso ya se tiene la fuente de financiamiento, según el MOPC. “Esperamos que se llegue a concluir este proyecto y se termine de una vez por todas el problema en la ruta Concepción-Vallemí”, señaló.