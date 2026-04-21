Nacionales
21 de abril de 2026 - 08:53

Ruta PY22: tramo Concepción-Vallemí continúa con peligrosos baches

Camión Scania R300 avanza por carretera deteriorada, rodeado de vegetación y bajo un cielo nublado.
Los vehículos deben transitar, en muchos sectores, por el carril contrario para desviar los baches en el tramo Concepción-Vallemí.Aldo Rojas

Los peligrosos baches en la ruta PY22, tramo Concepción-Vallemí, forman parte de la queja constante de los pobladores de varios distritos del primer departamento. Recientemente se realizaron bacheos en algunos sectores de la carretera, pero han sido insuficientes.

Por Aldo Rojas

Parece que es un cuento de nunca acabar para quienes utilizan esta importante vía, que cruza los distritos de Concepción, Loreto, Paso Horqueta, San Alfredo y llega hasta San Lázaro. Pobladores de Vallemí, mencionaron que se realizaron trabajos de bacheo en varios sectores de este tramo de unos 180 kilómetros.

En zonas muy críticas los pozos se rellenaron con pavimento, explicaron. A pesar de estos trabajos, todavía existen numerosos buracos que son un constante peligro para quienes transitan por esta ruta.

Por estos baches ya se registraron accidentes, los vehículos han tenido desperfectos mecánicos al caer en los pozos. Numerosos neumáticos han tenido que ser cambiados por sufrir cortes o explosiones debido a las deplorables condiciones de la carretera.

Lea más: Video: conductores siguen pidiendo urgente bacheo de la ruta PY22 tramo Concepciòn-Vallemí

Los conductores de diferentes tipos de vehículos deben estar constantemente pendientes para realizar maniobras en el carril contrario, si no vienen otros rodados, para evitar los pozos.

Automóvil oscuro en carretera rural rodeado de vegetación, con un bache visible en la superficie del asfalto.
Un automóvil circula por la carretera entre Concepción y Vallemí, en el medio de la vía se ve un peligroso bache.

El desgaste en el pavimento también se nota en las banquinas, por donde los móviles transitan para esquivar los pozos. En muchas curvas existen los baches, esto es incluso más peligroso para los conductores y demás ocupantes de los rodados que circulan diariamente por esta vía.

Solo remiendos<b> </b>

Así calificó el poblador de Vallemí, Carlos González, a los bacheos realizados en el tramo Concepción-Vallemí. “Ojalá el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), siga realizando esos trabajos para disminuir la peligrosidad en esta ruta”, indicó.

Camión rojo Scania levantando polvo en una carretera deteriorada, con vegetación baja a los lados y cielo despejado.
En numerosos sectores esta imagen es una constante, los baches "adornan" la ruta por donde diariamente circulan varios vehículos.

Recordó que existe un proyecto de recapado general de esta importante carretera e incluso ya se tiene la fuente de financiamiento, según el MOPC. “Esperamos que se llegue a concluir este proyecto y se termine de una vez por todas el problema en la ruta Concepción-Vallemí”, señaló.