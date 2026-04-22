Comunidad educativa exige director y amenaza con tomar el colegio

El Colegio Nacional 8 de Diciembre, con unos 70 alumnos, enfrenta serias dificultades por la falta de un director, como la imposibilidad de acceder a recursos de gratuidad y organizar actividades académicas y deportivas. La situación afecta el normal desarrollo educativo, denunciaron padres de familia, quienes decidieron movilizarse.

Denunciaron que, pese a reiterados pedidos, no reciben respuesta y la institución lleva meses sin una autoridad responsable. La comunidad decidió pasar a medidas de presión.

Ignacia López, madre de familia, dijo que durante años un docente asumió el rol de encargado; luego fue reemplazado temporalmente por otra docente, que también renunció, dejando nuevamente acéfala la dirección. La incertidumbre persiste.

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Además de la falta de director, denunciaron la precariedad en la infraestructura, con sanitarios en mal estado y sin gestión institucional para canalizar soluciones. La preocupación aumenta.

Desde el lunes tomarán la institución si no hay respuestas, según advirtieron padres de familia, cansados de la falta de atención de las autoridades. La medida busca forzar una solución inmediata.

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Se debe realizar concurso, dice supervisor

Por su parte, el supervisor educativo, el licenciado Óscar Valenzuela, explicó que el rubro de director está vacante y debe ser cubierto mediante concurso, aunque ya solicitó al MEC un rubro técnico para una designación provisoria. Se aguardan definiciones.

Además, indicó que ningún docente quiere asumir interinamente la dirección y que, mientras tanto, él se encarga de las gestiones administrativas, aunque reconoce las limitaciones por la distancia. Pidió comprensión a la comunidad.

La comunidad educativa insiste en una solución urgente para garantizar el funcionamiento institucional y evitar la toma del colegio. El conflicto podría escalar en los próximos días.