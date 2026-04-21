Movilización por crisis vial entra en cuarto intermedio tras reunión con el gobernador

El jefe departamental se comprometió a gestionar ante el Ministerio de Economía el desembolso de fondos para que el MOPC llame a licitación del tramo, además de coordinar trabajos de mejora en el camino rural. Anunció que volverán a reunirse el lunes para evaluar avances.

La medida de fuerza se había iniciado tras una asamblea en la que los pobladores decidieron intensificar las acciones y llevar el reclamo a las rutas ante la falta de respuestas. La comunidad optó por medidas más visibles.

El tramo de 17 kilómetros que conecta con la ruta PY11, en Naranjaty, sigue en condiciones intransitables, generando serias dificultades para la circulación. La situación se arrastra hace tiempo.

Durante la protesta, padres y estudiantes realizaron trabajos en sectores críticos del camino, acompañados de una paralización progresiva de las actividades educativas.

Lea más: Intensa lluvia agrava el aislamiento en San Pedro

El poblador Bonifacio Romero señaló que la movilización surgió por la falta de respuestas y advirtió que el estado de los caminos empeora constantemente. Destacó la participación directa de las familias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los manifestantes sostienen que la paciencia se agotó y que, de no cumplirse los compromisos, podrían retomar y endurecer las medidas. La protesta se mantiene latente.

La problemática vial no se limita a la zona, ya que también afecta tramos entre San Pedro de Ycuamandyyú y Piri Pucú, así como la ruta PY08, donde persisten riesgos pese a reparaciones parciales. La crisis es generalizada en el departamento.