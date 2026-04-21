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21 de abril de 2026 - 12:39

Movilización por crisis vial entra en cuarto intermedio tras reunión con el gobernador

Siete personas, una mujer al frente y hombres escuchando, en un entorno rural con vegetación y ropa informal en tonos variados.
Un grupo de personas participó de una reunión con el gobernador sobre la crisis vial en un entorno rural.Omar Acosta

SAN PEDRO. Pobladores de la colonia Andrés Barbero resolvieron pausar la movilización tras la visita del gobernador Freddy D’Ecclesiis, quien prometió gestiones para el asfaltado y apoyo con maquinarias para reparar la destrozada vía. Los manifestantes se mantienen en estado de alerta a la espera de resultados.

Por Omar Acosta

El jefe departamental se comprometió a gestionar ante el Ministerio de Economía el desembolso de fondos para que el MOPC llame a licitación del tramo, además de coordinar trabajos de mejora en el camino rural. Anunció que volverán a reunirse el lunes para evaluar avances.

La medida de fuerza se había iniciado tras una asamblea en la que los pobladores decidieron intensificar las acciones y llevar el reclamo a las rutas ante la falta de respuestas. La comunidad optó por medidas más visibles.

El tramo de 17 kilómetros que conecta con la ruta PY11, en Naranjaty, sigue en condiciones intransitables, generando serias dificultades para la circulación. La situación se arrastra hace tiempo.

Durante la protesta, padres y estudiantes realizaron trabajos en sectores críticos del camino, acompañados de una paralización progresiva de las actividades educativas.

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Ciudadanos declaran asueto comunitario e inician movilización por crisis vial
Un grupo de ciudadanos se unió en asueto comunitario para abordar la crisis vial en una movilización participativa.

El poblador Bonifacio Romero señaló que la movilización surgió por la falta de respuestas y advirtió que el estado de los caminos empeora constantemente. Destacó la participación directa de las familias.

Los manifestantes sostienen que la paciencia se agotó y que, de no cumplirse los compromisos, podrían retomar y endurecer las medidas. La protesta se mantiene latente.

La problemática vial no se limita a la zona, ya que también afecta tramos entre San Pedro de Ycuamandyyú y Piri Pucú, así como la ruta PY08, donde persisten riesgos pese a reparaciones parciales. La crisis es generalizada en el departamento.

Ciudadanos declaran asueto comunitario en la Colonia Andrés Barbero e inician movilización por crisis vial
Ciudadanos declaran asueto comunitario y inician movilización por crisis vial en zona rural.