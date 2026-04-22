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22 de abril de 2026 - 11:05

Confirman juicio a supuestos colaboradores de Sebastián Marset

Policías de Antinarcóticos y los detenidos, junto con los elementos incuatados en el operativo.
Policías de Antinarcóticos y los detenidos, junto con los elementos incuatados en el operativo contra el narcotráfico donde cayeron diez supuestos colaboradores de Sebastián Marset. Fue en febrero de 2024.gentileza

Tres supuestos colaboradores del supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset afrontarán juicio oral y público por supuesto narcotráfico y otros delitos. Así lo resolvió hoy un Tribunal de Apelación tras el estudio de la apelación planteado por la defensa de los procesados.

Por ABC Color

La resolución ratificada hoy por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado, Primera Sala es el auto interlocutorio (A.I.) N° 1 de fecha 2 de enero de 2026. A través del mismo, la jueza Penal de Garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía dispuso la apertura a juicio oral y público para diez supuestos colaboradores de Sebastián Marset por supuesto narcotráfico y asociación criminal.

Los acusados son los brasileños Glauber Fernández Dubái (42), Adalberto Riveiro Machado (37), Jonathan Da Silva Brum (31), Bruno Wesley Borges Amador (27) y Rhuan Da Silva Aires (24); y los bolivianos Carlos Andrés Cuellar Garrido (24), Franklin Muñoz Sossa (39), Jesús Wilfredo Muñoz Espindola (38), alias Paye, Ysaias Ayala (30) y Eduin Osinaga Vias (32).

Todos los procesados fueron detenidos durante un allanamiento hecho, en forma conjunta, por el Ministerio Público, encabezado en aquella ocasión por el fiscal Andrés Arriola, y policías del Departamento Antinarcóticos de la Policía, el 23 de febrero de 2024, en la estancia “Allaite”, ubicada en la zona de Sierra León, distrito de Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay-Chaco, frontera con Bolivia.

Fiscalía afirma que acusados son colaboradores de Sebastián Marset

Para los investigadores, los procesados serían operadores logísticos de la estructura criminal presuntamente liderada por Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, desactivada tras la megaoperación A Ultranza Py.

Esta decisión fue apelada por los abogados Daniel Garcete en representación de los acusados Andrés Cuellar, Franlkyn Muñóz, Jesús Muñoz e Isaías Ayala.

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