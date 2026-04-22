Funcionaria que borró expediente de RGD es condenada a pena irrisoria

La actuaria judicial Juliana Romero Maciel fue condenada esta tarde a un año y seis meses, con suspensión de la ejecución de la pena por el plazo de 2 años, por haber eliminado del sistema informático del Poder Judicial un expediente del usurero condenado Ramón González Daher, en otro proceso que el mismo afronta por supuesto testimonio falso.

Por unanimidad los jueces Yolanda Portillo, María Fernanda García de Zúñiga (presidenta del tribunal) y Héctor Capurro dieron por probado el hecho punible de acceso indebido a sistemas informáticos; y resolvieron dictar la pena de un año y seis meses, en vez de la condena a 2 años, con suspensión de la ejecución, que había solicitado la fiscal Ruth Benítez.

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La agente del Ministerio Público encargada del caso también pidió al tribunal que imponga a la funcionaria la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, pero dicha petición no fue tenida en cuenta por el colegiado, en atención a que la norma que castiga el hecho punible probado no estable dicha sanción complementaria.

Luego de conocer el fallo del tribunal la fiscala Ruth Benítez expresó su disconformidad con la decisión del tribunal, en atención a que el marco penal establece una pena de hasta 3 años de cárcel; en consecuencia anunció que analizará los argumentos una vez que tenga la sentencia escrita, que será entregara el próximo miércoles, 29 de abril, para presentar el recurso de apelación.

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Actuaria modificó expediente de RGD desde su usuario

La actuaria del Tribunal de Sentencias N° 21, a cargo del juez Darío Báez, habría realizado la modificación del expediente electrónico, el 16 de agosto de 2023, pero de ello recién se tuvo conocimiento el 30 de agosto de 2023, cuando Romero denunció el hecho a la Fiscalía. Sin embargo, sus inconsistencias terminaron por ubicarla como sospechosa del acto.

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De acuerdo con lo que el tribunal dio por probado en el juicio oral, el 16 de agosto de 2023 Juliana Romero registró en el servidor del Poder Judicial, el inicio de sesión en la red con el usuario “Ju_Romero”, a las 8:19 y cerró su sesión a las 14:08. Estos datos coinciden el registro de su entrada y salida al Palacio de Justicia de Asunción.

Los cambios que no tuvieron autorización alguna se hicieron empleando el usuario informático “User_FuncPj_3663″, que estaba vinculado a la actuaria Romero. Se presume, que la misma habría aprovechado las atribuciones concedidas a su perfil por la Corte Suprema de Justicia.

La finalidad aparente de los cambios fue evitar que se lleve a cabo el juicio a la causa contra Ramón González Daher, que entonces estaba en etapa conclusiva, por el caso de testimonio falso, debido a que presuntamente mintió sobre el motivo de su salida de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

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Auditoría detectó sabotaje a favor de RGD

En el juicio oral el juez Darío Báez declaró que, en atención a la gravedad de lo ocurrido, le pidió una explicación a su actuaria, Juliana Romero, sobre cómo pudo haberse borrado del sistema judicial un expediente que estaba a cargo de ella, de acuerdo a lo expresado por el magistrado durante su declaración en el juicio oral.

La ahora condenada respondió que era costumbre suya dejar anotada su contraseña del sistema Judisoft, en un post-it (nota adhesiva) que siempre estaba pegado por la pantalla de su computadora. Agregó que eso pudo haber sido utilizado por otra persona para ingresar al sistema, con su usuario, y modificar el expediente.

Si bien Báez afirmó que nunca vio una nota pegada por la computadora de la actuaria, en ese momento seguía defendiéndola ante las acusaciones de sus compañeros de oficina, hasta que un funcionario de Informática del Poder Judicial, tras realizar la auditoría correspondiente, pidió al magistrado una reunión a solas y le mostró todo el itinerario que se siguió para eliminar del sistema judicial el expediente de Ramón González Daher.

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“Fue ahí que le pedí a Juliana Romero que busque otro lugar para trabajar porque no quería perjudicarla, ya que era amiga de mi esposa. Ya no la quería con nosotros en la oficina porque se descubrió lo que estaba haciendo. Todos teníamos miedo de lo que pudiera acontecer, ya que incluso vimos cómo ya estaba preparando otras cuestiones”, resaltó el juez Darío Báez.

Actuaria preparó todo para eliminar el expediente

Otro dato que aportó el magistrado durante su declaración ante el Tribunal de Sentencia es que luego de descubrir que Juliana Romero había eliminado del sistema la causa de Ramón González Daher, los demás funcionarios de su oficina se animaron a contar cómo la ahora acusada venía preparando todo para hacer desaparecer incluso el expediente físico.

Báez confirmó que la carátula del expediente de RGD fue modificada por el nombre de una causa por estafa, en fecha 16 de agosto de 2023; y agregó que Juliana Romero “preparó todo y encaminó para que desaparezca también el expediente físico, solo que le salió mal la jugada”, de acuerdo con lo declarado por el magistrado.

Agregó que la ahora acusada fue tan astuta que utilizó a dos estudiantes de Derecho, que estaban haciendo pasantía en el juzgado de Sentencias, para que estos saquen el expediente físico del juzgado y le lleven hasta su vehículo, fuera del Palacio de Justicia de Asunción, en varias ocasiones.

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A criterio del propio Báez, con esta “jugada” la actuaria se había asegurado que, una vez descubierta la desaparición del expediente, sean los pasantes quienes aparezcan en las cámaras de seguridad sacando el expediente del juzgado de Sentencias y no ella.